Capturan a hombre tras propinarle una golpiza a mujer en Barranquilla: esto se sabe

Los casos de violencia contra la mujer siguen en aumento en Barranquilla y los municipios de Atlántico. Este martes, 7 de octubre, la Policía Metropolitana dio a conocer la captura de un sujeto en el barrio Rebolo, quien le habría propinado una golpiza a una mujer.

Fueron los uniformados adscritos a la Estación San José los que lograron capturar a este hombre y judicializarlo en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, por el delito de violencia intrafamiliar.

“Durante labores de patrullaje y control en la carrera 33 con calle 8, los uniformados observaron una aglomeración de personas que señalaban a un sujeto, quien se encontraba sobre el techo de una vivienda, como el presunto agresor de una mujer”, explicaron desde la Policía.

La víctima de este hecho de violencia dialogó con los policías, a quienes les aseguró que el hombre la habría agredido brutalmente.

“Una vez controlada la situación, los uniformados identificaron al agresor y dialogaron con la víctima, quien manifestó que el sujeto la había agredido físicamente y la había intentado asfixiar, tras una discusión originada por la devolución de un teléfono celular. La mujer expresó su intención de interponer la denuncia formal ante las autoridades competentes”, agregó.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, rechazó el caso y sostuvo que desde su institución trabajan para que este tipo de casos no se sigan registrando.

“Nuestra institución rechaza de manera categórica cualquier acto de violencia contra la mujer. Continuamos fortaleciendo las acciones operativas y preventivas para garantizar la seguridad y el respeto por los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar”, expresó el alto oficial.

Al mismo tiempo, hizo un llamado para que las mujeres y otras personas que sean víctimas de violencia puedan denunciar estos casos ante las autoridades correspondientes y así evitar tragedias.