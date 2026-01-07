Comisión de Inspección General del Ejército llegará a Barranquilla para investigar el robo de 48 armas de fuego: un mayor estaría involucrado

Una comisión de la Inspección General del Ejército Nacional de Colombia llegará a Barranquilla con el fin de esclarecer el robo de 48 armas de fuego del batallón de Apoyo y Servicios para el Combate de la Segunda Brigada.

Lo que SEMANA ha podido establecer es que varios oficiales de esa unidad militar estarían involucrados en estos hechos graves que habrían realizado con bandas criminales del Atlántico y otras zonas del Caribe.

De acuerdo con la información conocida por esta revista, tras conocer el caso, el mando institucional detuvo a un oficial de grado mayor que permanece bajo custodia en el batallón.

Unidad militar de donde se perdieron las armas de fuego. Foto: Google Maps.

Dicho robo se habría descubierto el 18 de diciembre de 2025, cuando el almacenista iba a entregar su puesto, por lo que realizaron un inventario y se dieron cuenta de que las armas se las habían robado.

“Fue tan fuerte todo lo que pasó dentro de esa unidad militar que a todos los que estaban involucrados les suspendieron el permiso que normalmente dan en diciembre”, dijo una fuente militar consultada por esta revista.

Son 48 las armas robadas de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla: bandas criminales habrían organizado el hurto

Entre los elementos robados, se encuentran cuatro escopetas:

Indumil calibre 16 con serial 620599

Indumil calibre 16 con serial 16702

Indumil calibre 12 con serial 124786

Harrington calibre 12 con serial HM211921

Asimismo, hay cinco pistolas perdidas:

Zoraki 9 milímetros con serie 5958

Browning 380 con serie 425PY18462

Mauser 9 milímetros con serie 137438

Mauser 9 milímetros con serie 137354

Mauser 9 milímetros con serie 137379

Roban de la Segunda Brigada del Ejército 46 armas que habían sido incautadas: esto se sabe

El mayor número de armas de fuego robadas son los revólveres de diferentes marcas, para un total de 39:

Llama 38L con serial IM7565W

Llama 38L con serial IM6341P

Llama 38L con serial 5D82090

Llama 38L con serial IM3095G

S&W 38L con serial 355400

Llama 38L con serial IM5482X

Colt 38L con serial 843940

S&W 38L con serial 2D96255

S&W 38L con serial ADU6096

Colt 32L con serial 814156

S&W 32L con serial H88006

Colt 32L con serial 811847

Colt 32L con serial 813570

S&W 32L con serial H82381

S&W 38L con serial 3D22145

S&W 38L con serial C691535

Llama 38L con serial IM3362Y

Colt 38L con serial 688529

S&W 38L con serial 4D11300

Llama 38L con serial IM6936AB

Llama 38L con serial IM8516E

Llama 38L con serial IM4939Y

S&W 38L con serial S99611

Llama 38L con serial IM4464G

S&W 38L con serial 107791

Llama 38L con serial IM2748C

Colt 38L con serial 688436

Llama 38L con serial IM8500X

S&W 38L con serial D967592

S&W 38L con serial ADU6537

Llama 38L con serial IM1802J

S&W 38L con serial D520870

Llama 38L con serial IM1815J

Taurus 38L con serial 1548567

Llama 38L con serial IM3939M

S&W 38L con serial C489630

S&W 38L con serial ADU6716

Llama 38L con serial IM6716R

S&W 32L con serial H77939

Desde la Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía Nacional, avanzan con las investigaciones para poder determinar quiénes fueron los responsables de esta pérdida de armas de la unidad militar.