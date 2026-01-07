Comisión de Inspección General del Ejército llegará a Barranquilla para investigar el robo de 48 armas de fuego: un mayor estaría involucrado

Una comisión de la Inspección General del Ejército Nacional de Colombia llegará a Barranquilla con el fin de esclarecer el robo de 48 armas de fuego del batallón de Apoyo y Servicios para el Combate de la Segunda Brigada.
Lo que SEMANA ha podido establecer es que varios oficiales de esa unidad militar estarían involucrados en estos hechos graves que habrían realizado con bandas criminales del Atlántico y otras zonas del Caribe.
De acuerdo con la información conocida por esta revista, tras conocer el caso, el mando institucional detuvo a un oficial de grado mayor que permanece bajo custodia en el batallón.
Dicho robo se habría descubierto el 18 de diciembre de 2025, cuando el almacenista iba a entregar su puesto, por lo que realizaron un inventario y se dieron cuenta de que las armas se las habían robado.
“Fue tan fuerte todo lo que pasó dentro de esa unidad militar que a todos los que estaban involucrados les suspendieron el permiso que normalmente dan en diciembre”, dijo una fuente militar consultada por esta revista.
Entre los elementos robados, se encuentran cuatro escopetas:
- Indumil calibre 16 con serial 620599
- Indumil calibre 16 con serial 16702
- Indumil calibre 12 con serial 124786
- Harrington calibre 12 con serial HM211921
Asimismo, hay cinco pistolas perdidas:
- Zoraki 9 milímetros con serie 5958
- Browning 380 con serie 425PY18462
- Mauser 9 milímetros con serie 137438
- Mauser 9 milímetros con serie 137354
- Mauser 9 milímetros con serie 137379
El mayor número de armas de fuego robadas son los revólveres de diferentes marcas, para un total de 39:
- Llama 38L con serial IM7565W
- Llama 38L con serial IM6341P
- Llama 38L con serial 5D82090
- Llama 38L con serial IM3095G
- S&W 38L con serial 355400
- Llama 38L con serial IM5482X
- Colt 38L con serial 843940
- S&W 38L con serial 2D96255
- S&W 38L con serial ADU6096
- Colt 32L con serial 814156
- S&W 32L con serial H88006
- Colt 32L con serial 811847
- Colt 32L con serial 813570
- S&W 32L con serial H82381
- S&W 38L con serial 3D22145
- S&W 38L con serial C691535
- Llama 38L con serial IM3362Y
- Colt 38L con serial 688529
- S&W 38L con serial 4D11300
- Llama 38L con serial IM6936AB
- Llama 38L con serial IM8516E
- Llama 38L con serial IM4939Y
- S&W 38L con serial S99611
- Llama 38L con serial IM4464G
- S&W 38L con serial 107791
- Llama 38L con serial IM2748C
- Colt 38L con serial 688436
- Llama 38L con serial IM8500X
- S&W 38L con serial D967592
- S&W 38L con serial ADU6537
- Llama 38L con serial IM1802J
- S&W 38L con serial D520870
- Llama 38L con serial IM1815J
- Taurus 38L con serial 1548567
- Llama 38L con serial IM3939M
- S&W 38L con serial C489630
- S&W 38L con serial ADU6716
- Llama 38L con serial IM6716R
- S&W 32L con serial H77939
Desde la Fiscalía General de la Nación, junto con la Policía Nacional, avanzan con las investigaciones para poder determinar quiénes fueron los responsables de esta pérdida de armas de la unidad militar.