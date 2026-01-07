Son 48 las armas robadas de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla: bandas criminales habrían organizado el hurto

Con el pasar de las horas, son nuevos los detalles que se conocen del robo de armas dentro del batallón de Apoyo y Servicios para el Combate de la Segunda Brigada del Ejército Nacional en Barranquilla. La pérdida de este armamento fue detectada por la misma institución militar el 18 de diciembre de 2025, cuando estaban realizando un inventario por el cambio del almacenista.

SEMANA conoció que la Policía, junto con la Fiscalía General de la Nación, avanza con las investigaciones para dar con los responsables. Además, que ya tienen algunas pistas clave para dar con los integrantes de una poderosa organización criminal que estaría detrás del robo de estas armas con complicidad de funcionarios del Ejército Nacional, quienes ya fueron sometidos a polígrafo.

Entre los elementos robados, se encuentran cuatro escopetas:

Indumil calibre 16 con serial 620599

Indumil calibre 16 con serial 16702

Indumil calibre 12 con serial 124786

Harrington calibre 12 con serial HM211921

Asimismo, hay cinco pistolas perdidas, así:

Zoraki 9 milímetros con serie 5958

Browning 380 con serie 425PY18462

Mauser 9 milímetros con serie 137438

Mauser 9 milímetros con serie 137354

Mauser 9 milímetros con serie 137379

El mayor número de armas de fuego robadas son los revólveres de diferentes marcas, para un total de 39:

Llama 38L con serial IM7565W

Llama 38L con serial IM6341P

Llama 38L con serial 5D82090

Llama 38L con serial IM3095G

S&W 38L con serial 355400

Llama 38L con serial IM5482X

Colt 38L con serial 843940

S&W 38L con serial 2D96255

S&W 38L con serial ADU6096

Colt 32L con serial 814156

S&W 32L con serial H88006

Colt 32L con serial 811847

Colt 32L con serial 813570

S&W 32L con serial H82381

S&W 38L con serial 3D22145

S&W 38L con serial C691535

Llama 38L con serial IM3362Y

Colt 38L con serial 688529

S&W 38L con serial 4D11300

Llama 38L con serial IM6936AB

Llama 38L con serial IM8516E

Llama 38L con serial IM4939Y

S&W 38L con serial S99611

Llama 38L con serial IM4464G

S&W 38L con serial 107791

Llama 38L con serial IM2748C

Colt 38L con serial 688436

Llama 38L con serial IM8500X

S&W 38L con serial D967592

S&W 38L con serial ADU6537

Llama 38L con serial IM1802J

S&W 38L con serial D520870

Llama 38L con serial IM1815J

Taurus 38L con serial 1548567

Llama 38L con serial IM3939M

S&W 38L con serial C489630

S&W 38L con serial ADU6716

Llama 38L con serial IM6716R

S&W 32L con serial H77939

Varias armas de fuego están pérdidas de la unidad militar. Foto: Adobe Stock

Tras el robo de estas armas, el Ejército Nacional emitió un comunicado de prensa en el que anunciaron las investigaciones correspondientes por el robo de estas armas de fuego, que habían sido incautadas a grupos armados.

“Una vez se tuvo conocimiento de la presunta pérdida de material, la unidad activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y control interno. Se han interpuesto las denuncias penales correspondientes ante la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación. De manera simultánea, se abrieron investigaciones disciplinarias y administrativas para determinar las responsabilidades a que haya lugar”, se lee en el documento emitido por la institución militar.

Asimismo, precisaron: “La Inspección General del Ejército Nacional adelantó las investigaciones pertinentes. Como parte del proceso de control, se han realizado pruebas de poligrafía”.

En la capital del Atlántico hay presencia de bandas criminales como Los Costeños, Los Pepes y el Clan del Golfo, quienes se disputan las zonas del narcotráfico, las extorsiones y otras rentas ilegales que desatan casos de homicidios.