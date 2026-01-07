Son 48 las armas robadas de la Segunda Brigada del Ejército en Barranquilla: bandas criminales habrían organizado el hurto

Con el pasar de las horas, son nuevos los detalles que se conocen del robo de armas dentro del batallón de Apoyo y Servicios para el Combate de la Segunda Brigada del Ejército Nacional en Barranquilla. La pérdida de este armamento fue detectada por la misma institución militar el 18 de diciembre de 2025, cuando estaban realizando un inventario por el cambio del almacenista.
SEMANA conoció que la Policía, junto con la Fiscalía General de la Nación, avanza con las investigaciones para dar con los responsables. Además, que ya tienen algunas pistas clave para dar con los integrantes de una poderosa organización criminal que estaría detrás del robo de estas armas con complicidad de funcionarios del Ejército Nacional, quienes ya fueron sometidos a polígrafo.
Entre los elementos robados, se encuentran cuatro escopetas:
- Indumil calibre 16 con serial 620599
- Indumil calibre 16 con serial 16702
- Indumil calibre 12 con serial 124786
- Harrington calibre 12 con serial HM211921
Asimismo, hay cinco pistolas perdidas, así:
- Zoraki 9 milímetros con serie 5958
- Browning 380 con serie 425PY18462
- Mauser 9 milímetros con serie 137438
- Mauser 9 milímetros con serie 137354
- Mauser 9 milímetros con serie 137379
El mayor número de armas de fuego robadas son los revólveres de diferentes marcas, para un total de 39:
- Llama 38L con serial IM7565W
- Llama 38L con serial IM6341P
- Llama 38L con serial 5D82090
- Llama 38L con serial IM3095G
- S&W 38L con serial 355400
- Llama 38L con serial IM5482X
- Colt 38L con serial 843940
- S&W 38L con serial 2D96255
- S&W 38L con serial ADU6096
- Colt 32L con serial 814156
- S&W 32L con serial H88006
- Colt 32L con serial 811847
- Colt 32L con serial 813570
- S&W 32L con serial H82381
- S&W 38L con serial 3D22145
- S&W 38L con serial C691535
- Llama 38L con serial IM3362Y
- Colt 38L con serial 688529
- S&W 38L con serial 4D11300
- Llama 38L con serial IM6936AB
- Llama 38L con serial IM8516E
- Llama 38L con serial IM4939Y
- S&W 38L con serial S99611
- Llama 38L con serial IM4464G
- S&W 38L con serial 107791
- Llama 38L con serial IM2748C
- Colt 38L con serial 688436
- Llama 38L con serial IM8500X
- S&W 38L con serial D967592
- S&W 38L con serial ADU6537
- Llama 38L con serial IM1802J
- S&W 38L con serial D520870
- Llama 38L con serial IM1815J
- Taurus 38L con serial 1548567
- Llama 38L con serial IM3939M
- S&W 38L con serial C489630
- S&W 38L con serial ADU6716
- Llama 38L con serial IM6716R
- S&W 32L con serial H77939
Tras el robo de estas armas, el Ejército Nacional emitió un comunicado de prensa en el que anunciaron las investigaciones correspondientes por el robo de estas armas de fuego, que habían sido incautadas a grupos armados.
“Una vez se tuvo conocimiento de la presunta pérdida de material, la unidad activó de manera inmediata los protocolos de seguridad y control interno. Se han interpuesto las denuncias penales correspondientes ante la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación. De manera simultánea, se abrieron investigaciones disciplinarias y administrativas para determinar las responsabilidades a que haya lugar”, se lee en el documento emitido por la institución militar.
Asimismo, precisaron: “La Inspección General del Ejército Nacional adelantó las investigaciones pertinentes. Como parte del proceso de control, se han realizado pruebas de poligrafía”.
En la capital del Atlántico hay presencia de bandas criminales como Los Costeños, Los Pepes y el Clan del Golfo, quienes se disputan las zonas del narcotráfico, las extorsiones y otras rentas ilegales que desatan casos de homicidios.