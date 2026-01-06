Atlántico

Terror en Soledad: dos jóvenes muertos y otro herido en impresionante ataque de sicarios

El atentado criminal tendría relación con una disputa entre rutas de cobradiarios en esta zona del Atlántico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

6 de enero de 2026, 6:44 p. m.
Sitio donde se registró el doble asesinato en Soledad, Atlántico.
Sitio donde se registró el doble asesinato en Soledad, Atlántico. Foto: Suministrada a SEMANA.

Momentos de terror vivieron los habitantes del barrio Los Cedros, en el municipio de Soledad, Atlántico, en el área metropolitana, durante la noche del lunes, 5 de enero, cuando aparecieron dos sicarios, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra un grupo de personas.

Las víctimas mortales de este atentado fueron identificadas por las autoridades judiciales como Juan Camilo Gómez Piza, de 19 años, y Juan José Correa García, de 21 años. Un hombre de 22 años resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial cercano, donde recibe atención médica especializada.

De acuerdo con información conocida por SEMANA, Gómez tenía dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes (ambos en 2023).

Roban de la Segunda Brigada del Ejército 46 armas que habían sido incautadas: esto se sabe
En esta zona se registró el impresionante ataque de sicarios.
En esta zona se registró el impresionante ataque de sicarios. Foto: Suministrada a SEMANA.

Las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones de este caso para determinar si se trató de una disputa entre rutas de cobradiarios en el municipio de Soledad.

Barranquilla

Roban de la Segunda Brigada del Ejército 46 armas que habían sido incautadas: esto se sabe

Barranquilla

Policía de Barranquilla dice que tratan de establecer cómo su comandante operativo terminó baleado en una de sus piernas

Barranquilla

Comandante operativo de la Policía de Barranquilla terminó baleado: hay dos hipótesis

Barranquilla

Giro en investigación por supuesto suicidio de una instructora de yoga en Atlántico: su compañero sentimental fue capturado

Confidenciales

Lo que dijo Álex Char, alcalde de Barranquilla, tras la captura del dictador Nicolás Maduro

Barranquilla

La última ‘jugadita’ de alias Gatico: polémica jueza de Barranquilla ordena libertad de Jorge Luis Alfonso López

Barranquilla

Doble tragedia en una familia del Atlántico: joven muere tras enterarse del fallecimiento de su abuelo

Noticias Estados Unidos

Estos son los estadounidenses más solitarios, según un nuevo estudio: ¿usted está entre ellos?

Barranquilla

Inseguridad en Atlántico: asesinan a líder social cuando le pretendían robar su celular en Soledad

Barranquilla

Hombre mató a su hija de 8 años, se intentó quitar la vida y dejó una impactante carta: esto se sabe

En este momento, todo es verificado por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que asumió el caso para poder esclarecerlo.

Los investigadores de la Fiscalía General analizan si hay cámaras de seguridad en la zona con el fin de poder establecer la forma en la que llegaron y huyeron los pistoleros responsables de este hecho de violencia. Los cuerpos sin vida fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la respectiva necropsia.

Otro doble homicidio en el sur de Barranquilla: así fue el ataque a bala en plena Nochebuena
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Los moradores de la zona precisaron que fueron momentos de terror los que vivieron, porque al momento del ataque todo era confusión.

“Yo estaba dentro de la casa cuando escuché los disparos, pero yo no sabía que eran tiros de verdad. Luego, escuché a la gente gritando que auxilio, que balearon a unos muchachos y fue cuando salí. La gente lo auxilió”, dijo la mujer en el anonimato.

Más de Barranquilla

Sitio donde se registró el doble asesinato en Soledad, Atlántico.

Terror en Soledad: dos jóvenes muertos y otro herido en impresionante ataque de sicarios

Secuestro, arma fuego, martillo

Roban de la Segunda Brigada del Ejército 46 armas que habían sido incautadas: esto se sabe

Teniente coronel Belkin Villarreal, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.

Policía de Barranquilla dice que tratan de establecer cómo su comandante operativo terminó baleado en una de sus piernas

Teniente Coronel Belkyn Villarreal, comandante operativo de la Policía de Barranquilla.

Comandante operativo de la Policía de Barranquilla terminó baleado: hay dos hipótesis

Álvaro Felipe Rivera Ramírez, capturado por el CTI de la Fiscalía General de la Nación en Santa Marta.

Giro en investigación por supuesto suicidio de una instructora de yoga en Atlántico: su compañero sentimental fue capturado

Semana por Colombia Barranquilla y Atlántico

Lo que dijo Álex Char, alcalde de Barranquilla, tras la captura del dictador Nicolás Maduro

Jorge Luis Alfonso López, oficio que recibió el Inpec y la polémica jueza Carmen Luisa Terán Suárez.

La última ‘jugadita’ de alias Gatico: polémica jueza de Barranquilla ordena libertad de Jorge Luis Alfonso López

Abuelo y nieto que murieron el mismo día

Doble tragedia en una familia del Atlántico: joven muere tras enterarse del fallecimiento de su abuelo

Tres capturados por la Policía.

Caen tres peligrosos integrantes de una banda en Soledad: así el operativo de la Policía

-

Este el reporte de personas quemadas con pólvora en Barranquilla durante Navidad: esto dijeron desde la alcaldía

Noticias Destacadas