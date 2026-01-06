Terror en Soledad: dos jóvenes muertos y otro herido en impresionante ataque de sicarios

Momentos de terror vivieron los habitantes del barrio Los Cedros, en el municipio de Soledad, Atlántico, en el área metropolitana, durante la noche del lunes, 5 de enero, cuando aparecieron dos sicarios, a bordo de una motocicleta, abrieron fuego contra un grupo de personas.

Las víctimas mortales de este atentado fueron identificadas por las autoridades judiciales como Juan Camilo Gómez Piza, de 19 años, y Juan José Correa García, de 21 años. Un hombre de 22 años resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial cercano, donde recibe atención médica especializada.

De acuerdo con información conocida por SEMANA, Gómez tenía dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes (ambos en 2023).

Roban de la Segunda Brigada del Ejército 46 armas que habían sido incautadas: esto se sabe

En esta zona se registró el impresionante ataque de sicarios. Foto: Suministrada a SEMANA.

Las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones de este caso para determinar si se trató de una disputa entre rutas de cobradiarios en el municipio de Soledad.

En este momento, todo es verificado por parte del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, que asumió el caso para poder esclarecerlo.

Los investigadores de la Fiscalía General analizan si hay cámaras de seguridad en la zona con el fin de poder establecer la forma en la que llegaron y huyeron los pistoleros responsables de este hecho de violencia. Los cuerpos sin vida fueron trasladados hasta las instalaciones de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la respectiva necropsia.

Otro doble homicidio en el sur de Barranquilla: así fue el ataque a bala en plena Nochebuena

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla. Foto: A.P.I

Los moradores de la zona precisaron que fueron momentos de terror los que vivieron, porque al momento del ataque todo era confusión.

“Yo estaba dentro de la casa cuando escuché los disparos, pero yo no sabía que eran tiros de verdad. Luego, escuché a la gente gritando que auxilio, que balearon a unos muchachos y fue cuando salí. La gente lo auxilió”, dijo la mujer en el anonimato.