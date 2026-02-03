“Explotó durísimo”: habla testigo de ataque con granada a cárcel Distrital El Bosque en Barranquilla, que dejó dos guardas heridos

En el barrio El Bosque, sur de Barranquilla, sus moradores entraron en pánico tras la explosión de una granada que lanzaron contra la cárcel Distrital El Bosque durante la tarde del lunes, 2 de febrero. El estruendo se escuchó en varios sectores aledaños, lo que prendió las alarmas de la ciudadanía.

Doña Nancy Marrugo, habitante del sector y testigo directo del hecho, relató cómo vivió los minutos de mayor tensión tras la detonación. Según contó, se encontraba trabajando cuando todo ocurrió.

“Yo estaba aquí en mi casa. La explosión fue tan grande que estremeció todo. O sea, uno sintió como que se movió todo. Eso fue impresionante, imagínate tú. Algo grave tuvo que pasar ahí. Eso explotó durísimo”, dijo la mujer sin salir del asombro.

La mujer cuenta que, tras la explosión, las personas corrían de un lado para el otro y llegaron uniformados de la Policía Metropolitana, quienes acordonaron el sitio del ataque con explosivos.

“Yo no sé cómo salió tanta gente, pero todo el mundo vino corriendo. La policía llegó enseguida; todos vinieron rápido. Cerraron la calle de acá y también cerraron del otro lado para que la gente no pasara”, narró Marrugo.

La mujer precisó que fue tanto el despliegue de la policía que no lograba ver desde su casa lo que estaba ocurriendo. “Desde acá no se veía bien, porque había demasiado policía. Ellos pusieron las patrullas cerrando todo inmediatamente”, explicó.

Doña Nancy confirmó que durante el fin de semana habían realizado varios disparos hombres que se movilizaban en una motocicleta. “Nos habían dicho que este fin de semana, durante la visita, personas dispararon dentro de la cárcel o contra la cárcel”, sostuvo.

Luego de esos hechos, dio a conocer que la presencia de la Policía fue temporal hasta que se registró el nuevo atentado. “Solamente que mantuvieron las patrullas ahí, todas reunidas, por lo que pasó”, señaló.

La residente de la zona le pidió a las autoridades mayor control porque los ataques contra la cárcel se han vuelto recurrentes.

“Con esto que hoy sentimos aquí, tienen que ponerle más atención a eso, porque ya se vuelve un peligro. Imagínate tú, no solo están ellos ahí, sino todas las personas que vivimos alrededor, que nos sorprendemos con algo feo que pueda pasar. Eso fue impresionante. Hay peligro para las personas que rondan todo este sector”, advirtió.

En medio de este atentado, SEMANA logró dialogar con varias fuentes judiciales de la Policía Metropolitana de Barranquilla, quienes precisaron que todo apunta a que los responsables son la temida banda de Los Costeños o como se hacen llamar ahora, Bloque Resistencia Caribe, al mando de Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor.

Este es el panfleto de Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe que circula en redes sociales. Foto: Suministrada a SEMANA.

“Lo que nos dicen fuentes no formales es que hasta el establecimiento carcelario, hace unos días llegaron varios integrantes de la banda de Los Pepes que lidera Digno Palomino, pero ahí no los quieren los integrantes de Los Costeños, lo que ha generado esta disputa entre ellos a tal punto que mira en lo que va”, dijo una fuente.

Históricamente, la cárcel La Modelo recibe a Los Pepes, mientras que en la de El Bosque, tanto en penitenciaria (a cargo del Inpec) como en la Distrital (Alcaldía de Barranquilla), trasladan a Los Costeños.