Atlántico

Juez legaliza captura de Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, señalado por violencia intrafamiliar

El cabildante del Partido Conservador fue denunciado por presuntos maltratos contra su expareja Silvia Aragón Molina.

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 4:37 p. m.
Concejal Alexis Castillo, capturado por violencia intrafamiliar agravada.
Concejal Alexis Castillo, capturado por violencia intrafamiliar agravada. Foto: SEMANA.

En la tarde de este martes, 24 de febrero, ante el Juzgado Séptimo de Control de Garantías de Barranquilla, se llevó a cabo de manera virtual la audiencia de legalización de captura del concejal del Partido Conservador, Alexis Castillo Jiménez, quien es acusado del delito de violencia intrafamiliar agravada.

El cabildante se presentó ante la Fiscalía General de la Nación tras conocer que en su contra había una orden de captura tras ser denunciado por su expareja sentimental Silvia Aragón Molina, quien habló en exclusiva con SEMANA y contó en marzo de 2025 los presuntos maltratos de los que venía siendo víctima.

SEMANA conoció que, tras la primera diligencia, el juez dio un receso de 30 minutos para que Castillo Jiménez, junto con su abogado, revisaran el escrito de acusación que tiene la Fiscalía General en su contra por el delito antes mencionado.

Luego de esto, procederán a la audiencia de imputación de cargos y, posteriormente, a la solicitud de medida de aseguramiento por parte del ente investigador.

Según su testimonio, ha sufrido “violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica”, manifestada en “golpes, gritos, humillaciones e insultos, tanto a mí como a mi núcleo familiar”.

La mujer sostuvo que actualmente adelanta tres procesos jurídicos contra su expareja: uno en la Comisaría de Familia, otro en la Fiscalía General de la Nación y un tercero en un Juzgado de Familia.

Sin embargo, Aragón Molina advierte que Castillo ha intentado dilatar los procesos: “En reuniones con los abogados manifiesta que quiere conciliar, que no trasciendan los procesos, que los medios de comunicación no se enteren”.

Alexis Castillo, concejal del partido Conservador en Barranquilla.
Alexis Castillo, concejal del partido Conservador en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.
De hecho, afirmó que el concejal presentó una excusa para evitar que se llevara a cabo la audiencia programada en la Comisaría de Familia.

Aragón Molina también denunció que ha sido objeto de amenazas constantes. Según su testimonio, Castillo le ha dicho: “Te voy a quitar la custodia de los niños”, a pesar de que ella cuenta con un documento autenticado que le otorga la custodia desde octubre de 2024.

