La Guacherna en Barranquilla en febrero: estos serán los cierres viales desde este viernes

Barranquilla se alista para la realización de la Guacherna, uno de los eventos más representativos del Carnaval, que se llevará a cabo este viernes con un amplio despliegue institucional en materia de seguridad, movilidad y atención en salud, con el fin de garantizar el desarrollo del desfile y la tranquilidad de los asistentes.

Con motivo de la jornada, la Alcaldía Distrital decretó tarde cívica entre las 2:00 y las 6:00 de la tarde, una medida que busca facilitar la movilidad y permitir la participación ciudadana en la celebración. Desde el Distrito se indicó que la decisión responde a la magnitud del evento y al flujo esperado de personas en distintos puntos de la ciudad.

El desfile de la Guacherna iniciará a las 4:00 de la tarde y recorrerá la carrera 44, desde la calle 70 hasta la Casa del Carnaval. Para esta edición se prevé la participación de más de 20.000 artistas y hacedores de la fiesta, quienes harán parte del espectáculo bajo la temática Río de Voces y Faroles, un homenaje a los bailes cantados del Caribe colombiano.

La Noche de Guacherna. Foto: API

Previo al evento, el alcalde Alejandro Char realizó un recorrido por el trayecto del desfile para verificar las condiciones de infraestructura, iluminación y espacio público. Según explicó la administración distrital, el objetivo es reducir riesgos y garantizar un recorrido seguro tanto para los participantes como para el público asistente.

En materia de seguridad, las autoridades anunciaron un operativo especial que contará con cerca de 1.100 uniformados de la Policía Metropolitana y el apoyo de 300 integrantes del Ejército Nacional, quienes estarán distribuidos a lo largo del recorrido y en sectores aledaños. “Hemos dispuesto un dispositivo robusto para acompañar a los ciudadanos y prevenir cualquier situación que altere el orden público”, señalaron voceros de la Policía.

El control estará respaldado por sistemas de videovigilancia, uso de drones y monitoreo permanente desde un Puesto de Mando Unificado, donde confluirán organismos de seguridad, tránsito y gestión del riesgo. De manera paralela, se instalarán puntos de atención en salud con ambulancias y personal médico para responder de forma inmediata ante emergencias.

En cuanto a la movilidad, los cierres viales comenzarán desde la mañana del viernes y se mantendrán hasta la madrugada del sábado. Las restricciones incluyen varios tramos de la carrera 44 y vías cercanas al recorrido del desfile. Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas como las carreras 43 y 47, así como la calle 84 y la carrera 48.

Desde la Secretaría de Tránsito se indicó que los agentes estarán desplegados en los principales corredores para orientar a los ciudadanos y mitigar congestiones. “La recomendación es planear los desplazamientos con anticipación y atender las indicaciones del personal autorizado”, señalaron desde la dependencia.

El Distrito confirmó que todas las medidas adoptadas buscan garantizar que la Guacherna se desarrolle con normalidad, en condiciones de seguridad y organización, ante la alta afluencia de barranquilleros y visitantes esperada para este tradicional evento del precarnaval.