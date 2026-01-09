Barranquilla

Policía frustra ataque con granada de una peligrosa banda extorsionista en Barranquilla: un capturado

El atentado iba contra un establecimiento comercial del suroriente de la capital del Atlántico.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

9 de enero de 2026, 12:58 p. m.
Hombre capturado antes de hacer un ataque con una granada en Barranquilla.
Hombre capturado antes de hacer un ataque con una granada en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Los casos de extorsión no se detienen en Barranquilla y los municipios del área metropolitana, pero los operativos de la Policía Nacional tampoco. Este viernes, 9 de enero, se conoció que su frustrado un ataque con una granada contra un establecimiento comercial en el suroriente de la ciudad por parte de una peligrosa banda criminal dedicada a estos cobros ilegales.

De acuerdo con la información de la Policía, varios uniformados se encontraban realizando controles sobre la carrera 33 con calle 10, cuando de repente vieron a un ciudadano con actitud nerviosa y cuando le pidieron una requisa le encontraron una granada que iba a activar.

Asimismo, varios panfletos que iban a ser entregados en este sector de la capital del Atlántico fueron decomisados por parte de las autoridades judiciales.

El hombre fue capturado por las autoridades y deberá responder ante la justicia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, municiones o explosivos. Su judicialización se dio en las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.

URI de la Fiscalía en Barranquilla.
URI de la Fiscalía en Barranquilla. Foto: Cortesía - EL HERALDO.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que van a continuar con los operativos preventivos en las diferentes localidades de la ciudad.

“Este resultado operativo demuestra el trabajo permanente de nuestros uniformados en las calles para prevenir hechos que ponen en riesgo la vida y la seguridad de los ciudadanos. Continuaremos adelantando acciones contundentes contra las estructuras criminales y el porte ilegal de armas y explosivos”, dijo el oficial.

Asimismo, el alto oficial dijo que es necesario el apoyo de las comunidades para poder hacerle frente a este tipo de hechos que generan pánico entre la ciudadanía.

“La Policía Nacional continuará fortaleciendo los controles y acciones operativas en los diferentes sectores e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana, a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523 y la línea de emergencia 123″, agregó.

