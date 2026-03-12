Procuraduría investiga a cuatro jurados de votación en Barranquilla: habrían alterado resultados

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer este jueves, 12 de marzo, que abrió investigación disciplinaria a cuatro particulares que ejercieron como jurados de votación en la zona 11, puesto 3, mesa 11 del distrito de Barranquilla, durante las elecciones de Senado y Cámara de Representantes del pasado 8 de marzo de 2026, por presuntas irregularidades en la entrega de resultados.

Medidas de seguridad adoptadas en Barranquilla para las elecciones legislativas del 8 de marzo

El caso se presentó en Barranquilla. Foto: Guillo González

“La Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico revisará la actuación de Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Jerson Yesid Rengifo Consuegra y Caterine Martínez Villegas, quienes habrían incurrido en inconsistencias durante el proceso de conteo de los votos”, explicó el ministerio público.

Al mismo tiempo, indicaron que, presuntamente, al revisar los formularios electorales correspondientes a la elección de Senado, observaron que estaban habilitados para votar 183 ciudadanos; sin embargo, al verificar el E-14, evidenciaron el registro de 290 sufragantes, generándose una diferencia de 107 votos, los cuales debieron ser incinerados.

“Con respecto a la Cámara de Representantes, el Ente de control indicó que se encontró que en el formulario E-11 figuraban el mismo número de ciudadanos habilitados para sufragar, y que en el formulario E-14 aparecieron consignados 395 sufragantes, generándose una diferencia de 212 votos que, al igual que en el caso anterior, debieron ser incinerados”, explicaron.

De igual manera, la Procuraduría General de la Nación ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal.

Elecciones del 8 de marzo: así estará la movilidad y el transporte en Barranquilla durante la jornada electoral

Las autoridades tratan de establecer qué fue lo que ocurrió. Foto: Guillermo Torres / Semana

En Barranquilla también se han registrado graves denuncias en el sitio donde están realizando los escrutinios, pues varios abogados de partidos políticos denuncian alteraciones en los resultados de los sufragios que se dieron en esta zona del Caribe colombiano.