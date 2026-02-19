Atlántico

Una temida banda está detrás del ataque a bala en el que tres europeos terminaron heridos en Barranquilla: esta es la historia

SEMANA consultó con fuentes de la Policía, quienes tratan de establecer quiénes son los sicarios que cometieron el atentado.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

19 de febrero de 2026, 11:20 a. m.
Sitio del ataque a bala en la capital del Atlántico.
Sitio del ataque a bala en la capital del Atlántico. Foto: Cortesía.

El domingo 15 de febrero, en pleno Carnaval de Barranquilla, se registró un ataque criminal en una tienda del barrio Montecristo, donde tres hombres europeos terminaron heridos tras ser impactados por las balas de los sicarios.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades judiciales como Motte Cyprien Loic, de 20 años, de nacionalidad francesa, Teo María Starostenko, de 24 años, nacido en Italia, y Jacob Benjamín Sedgwick, de 23 años, de nacionalidad británica. Los lesionados fueron llevados hasta la Clínica General del Norte, donde dos de ellos aún se encuentran bajo el cuidado de los médicos por las heridas que recibieron de los proyectiles.

Lo que se ha conocido es que los criminales llegaron a bordo de dos motocicletas y abrieron fuego contra el establecimiento comercial, impactando a estas personas que fueron auxiliadas y llevadas a centros asistenciales cercanos.

SEMANA consultó con varias fuentes judiciales y pudo establecer que desde la Policía de Barranquilla tienen varias informaciones que apuntan a que los responsables de este atentado son los integrantes de Los Pepes al mando de Digno Palomino Rodríguez.

“Estamos tratando de establecer qué fue lo que pasó y si se dio por un tema de extorsión o con el fin de afectar la celebración que se estaba realizando en Barranquilla y con la visita de turistas de varias zonas de Colombia y de nivel internacional”, dijo una fuente a esta revista.

Impresionante ataque criminal en contra de un comerciante en Soledad, Atlántico: un muerto y tres capturados
-
Barranquilla enfrenta varios desafíos en seguridad. Foto: Guillermo Torres / Semana

Asimismo, indicó que en esta zona donde se registró este atentado delinque un sujeto conocido con el alias de Panela, que sería la mano derecha del cabecilla de la organización antes mencionada.

“Hay otro sujeto conocido con el alias de JK, del que estamos verificando información que tenemos, y avanzamos con la recolección de testimonios, videos de cámaras de seguridad de la zona”, agregó.

Oficialmente, desde la Policía Metropolitana solo precisaron que avanzaban con las pesquisas del caso que generó pánico entre los asistentes a esta importante fiesta.

