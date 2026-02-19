El domingo 15 de febrero, en pleno Carnaval de Barranquilla, se registró un ataque criminal en una tienda del barrio Montecristo, donde tres hombres europeos terminaron heridos tras ser impactados por las balas de los sicarios.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades judiciales como Motte Cyprien Loic, de 20 años, de nacionalidad francesa, Teo María Starostenko, de 24 años, nacido en Italia, y Jacob Benjamín Sedgwick, de 23 años, de nacionalidad británica. Los lesionados fueron llevados hasta la Clínica General del Norte, donde dos de ellos aún se encuentran bajo el cuidado de los médicos por las heridas que recibieron de los proyectiles.

Lo que se ha conocido es que los criminales llegaron a bordo de dos motocicletas y abrieron fuego contra el establecimiento comercial, impactando a estas personas que fueron auxiliadas y llevadas a centros asistenciales cercanos.

Desde la Policía Metropolitana solo precisaron que avanzaban con las pesquisas del caso. Foto: Colprensa

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegaron a un equipo especial con el fin de poder dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho criminal que causó terror entre la ciudadanía que estaba celebrando carnavales.

SEMANA consultó con varias fuentes judiciales y pudo establecer que desde la Policía de Barranquilla tienen varias informaciones que apuntan a que los responsables de este atentado son los integrantes de Los Pepes al mando de Digno Palomino Rodríguez.

“Estamos tratando de establecer qué fue lo que pasó y si se dio por un tema de extorsión o con el fin de afectar la celebración que se estaba realizando en Barranquilla y con la visita de turistas de varias zonas de Colombia y de nivel internacional”, dijo una fuente a esta revista.

Barranquilla enfrenta varios desafíos en seguridad. Foto: Guillermo Torres / Semana

Asimismo, indicó que en esta zona donde se registró este atentado delinque un sujeto conocido con el alias de Panela, que sería la mano derecha del cabecilla de la organización antes mencionada.

“Hay otro sujeto conocido con el alias de JK, del que estamos verificando información que tenemos, y avanzamos con la recolección de testimonios, videos de cámaras de seguridad de la zona”, agregó.

Oficialmente, desde la Policía Metropolitana solo precisaron que avanzaban con las pesquisas del caso que generó pánico entre los asistentes a esta importante fiesta.