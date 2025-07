Vocalista de la banda de rock Los de Adentro fue atacado a bala en Barranquilla: así ocurrió todo

View this post on Instagram

View this post on Instagram

“Yo no conocía esa canción. Conocía al artista y a su vida turbulenta y alcohólica y tal. Y sabía obviamente que era una eminencia como cantante, un intérprete espectacular y muy exitoso. Pero esta canción, esta canción en particular, ni idea de cuando Víctor, que es nuestro manager, me la mostró, enseguida dije voy para esa”, recalcó Carvajal en la entrevista con la actriz Kimberly Reyes, para las redes sociales de Frogg Leggs.