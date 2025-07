Abogado de mujer que disparó desde el balcón de un conjunto contó su verdad sobre el arma

“ Me veo divina disparando el arma. Una 9 milímetros. Si no la conocen, vengan, se las presento. ¿No conocen un arma 9 milímetros? Vengan a mi casa y se las presento”, se le escuchó decir a Navia.

“ Aclaro que el arma que aparece en los videos no es de fuego, sino de fogueo , por lo tanto, no dispara cartuchos, sino que su forma de accionamiento es la detonación de salva”, manifestó Navia en el comunicado en el que también dijo que estaba pasando por un difícil momento, debido a que recientemente su papá murió.

En entrevista con Noticias Caracol , el jurista reiteró que el arma es de fogueo “y no reviste ningún peligro porque no dispara, sino que percute”.

“La idea es que a ella no se le acabe la vida, sino que pueda salir adelante y seguir con su vida normal (...) Ella con ese comunicado no quiso justificar su comportamiento, sino, por el contrario, ofrecer excusas y decir ‘lo siento, no volverá a pasar’. La idea también es que se le pueda dar una oportunidad a una persona que cometió un error. No se trata de decir que no es grave o no, sino que cometió un error y está afrontándolo”, indicó el abogado en Noticias Caracol.