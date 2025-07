Esta sería la condena que podría pagar una mujer que disparó al aire, en conjunto residencial

También expresó: “Lo segundo es si la persona no tiene efectivamente un permiso de porte de armas, estaríamos en un delito que es mucho más grave, que es el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, que tiene una pena mínima que va de los nueve años y una máxima hasta los doce años, siempre y cuando no concurran agravantes, momento en el cual estaríamos en una pena de dieciocho a veinticuatro años”.

“Además, el no entrar tiene dos problemas: el primero es, desde luego, que no se conjura un riesgo que puede estar sucediendo y lo segundo es un riesgo probatorio, y es que se desaparezcan con posterioridad las pruebas. Nosotros no sabemos qué va a pasar con esa arma, no sabemos qué va a pasar, si esa arma después sale en un cotejo de disparos, si las armas eran de salva, si no eran de salva, si eventualmente el arma tenía permiso o no tenía permiso. Entonces, el hecho de que la Fiscalía en su momento y también la Policía en este caso pueda entrar, pues se da precisamente para poder asegurar las pruebas y además para proteger a la comunidad”, concluyó Camilo Burbano en diálogo con SEMANA.