Adultos mayores quedaron libres tras ser capturados por recibir dinero de sus hijos que vendría de extorsiones: no sabían nada

Un drástico giro se dio en el caso que lleva la Fiscalía General de la Nación en contra de una supuesta banda de extorsionadores. El pasado 15 de diciembre, las autoridades capturaron a 39 personas que aparentemente hacían parte de esta organización en Bogotá.

Hombres, mujeres, jóvenes y hasta adultos mayores fueron detenidos en diferentes operativos. Sin embargo, en las últimas horas todo cambió: 15 de estas personas fueron dejadas en libertad, ya que no se encontró ninguna prueba de actuaciones ilegales y, al parecer, hubo varias fallas por parte del ente investigador.

En medio de las diligencias, la juez del caso advirtió que los investigadores cometieron inconsistencias en la forma en la que relacionaron a los adultos mayores a esta banda delincuencial.

Estas personas fueron dejadas en libertad por decisión de la juez. Foto: Getty Images

Alba, una adulta mayor que se encuentra en cuidados intensivos y con oxígeno, fue una de las personas capturadas por la Policía. La mujer tuvo que comparecer a la audiencia de forma virtual y, poco después, quedó en libertad.

De acuerdo con Noticias Caracol, la Fiscalía en ningún momento logró comprobar que tuviera algún nexo con el grupo delincuencial. Ella fue judicializada después de que su hijo le diera plata para comprar comidas y medicinas.

Al parecer, este dinero vendría producto de las extorsiones, ya que el hombre sí haría parte de la banda. Sin embargo, esto era totalmente desconocido por la adulta mayor, que simplemente recibió la plata como una ayuda económica.

La juez del caso fue clara al advertir que en ningún momento se aportó material probatorio que confirmara que Alba estaba involucrada en las extorsiones.

De hecho, el hijo de la mujer le explicó a la juez que la mamá en ningún momento supo que el dinero era ilegal, sino que le afirmó que era una ayuda para comprar el mercado de la casa.

María, otra adulta mayor y dueña de un taller de costura, también corrió la misma suerte: su hijo le dio plata, al parecer, producto de las extorsiones, pero ella no sabía el origen de este dinero.

Un detalle importante es que el hombre se encuentra en la cárcel y se comunica con su progenitora a través de un celular, el mismo por medio del cual le hizo la transferencia.

“Con esta información no se establece que la ciudadana hubiera participado ni en la llamada extorsiva, ni que esté relacionada con el evento”, comentó la juez del caso.

Tras esto, la mujer fue dejada en libertad, mientras que la Fiscalía recibió duros cuestionamientos por la forma en la que se adelantó la investigación y cómo se vinculó a estos adultos mayores con la organización.

En total, 15 personas de las 39 capturadas fueron puestas en libertad y en estos momentos no descartan tomar acciones legales en contra del ente investigador.