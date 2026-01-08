Nación

Cae el ‘cerebro’ del fraude a Vanti: jefe de banda que manipuló medidores de gas fue condenado por desfalco de $800 millones

El líder de esa estructura era Óscar Geovanny Urrea Contreras.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

8 de enero de 2026, 10:19 p. m.
Las autoridades describieron cómo delinquía esa organización.
Las autoridades describieron cómo delinquía esa organización. Foto: Caracol Radio

Óscar Geovanny Urrea Contreras, conocido como Llavero, fue condenado a seis años de prisión tras suscribir un preacuerdo con la Fiscalía por haber liderado una red dedicada a manipular medidores de gas en establecimientos comerciales de Bogotá y municipios de Cundinamarca.

La investigación determinó que la estructura delinquió entre 2022 y 2023 y provocó un perjuicio económico que supera los $800 millones a la empresa prestadora del servicio.

Taxista responsable de arrollar a 11 personas en el sur de Bogotá irá a juicio

La Fiscalía explicó que la banda ofrecía instalaciones fraudulentas —dispositivos o intervenciones en los equipos de medición— que redujeron facturas hasta en un 50 % para algunos comercios. Cada intervención era cobrada en promedio en torno a los $6 millones, según las evidencias recabadas en el proceso.

En la audiencia, compartida por Caracol Radio, las autoridades describieron cómo operaba esa organización: el líder organizaba clientes, definía rutas de trabajo, asignaba tareas y cobraba por la manipulación de medidores en restaurantes, establecimientos de comidas rápidas, asaderos y otros locales en Bogotá, Soacha, Mosquera, Funza y otros municipios de Cundinamarca.

Barranquilla

Se conoce la foto de la captura del expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, detenido por vínculos con el paramilitarismo

Nación

Hombre se lanzó a una represa en Huila al huir de un ataque armado y está desaparecido; una pareja fue asesinada en el mismo hecho

Bogotá

Testigo contó detalles del violento fleteo a pareja de adultos mayores en Bogotá: “Lo chalequearon y atracaron con revólver en mano”

Nación

Nuevas masacres en Cúcuta y Antioquia dejan siete hombres asesinados; estas son sus identidades

Barranquilla

En un retén de la Policía fue capturado Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán

Bucaramanga

Conocido cantante de cumbias atacó con cuchillo por segunda vez a su expareja en Bucaramanga

Nación

Taxista responsable de arrollar a 11 personas en el sur de Bogotá irá a juicio

Contenido en colaboración

“No es momento de abandonar el gas”: Vanti pide calma en medio del debate energético

Macroeconomía

A varios hogares les llegará plata adicional durante las próximas semanas tras grave error de empresas

Macroeconomía

Petro lanza ataque contra industria del gas: los culpó por la inflación estancada

Cuando la maniobra se complicaba, la investigación estableció que integrantes de la red sobornaban a inspectores y técnicos para orientar los informes de revisión y evitar que se reportaran las alteraciones a la empresa prestadora del servicio.

Los cargos por los que fue condenado Óscar Geovanny Urrea Contreras incluyen concierto para delinquir agravado, defraudación de fluidos, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y usurpación de derechos de industria.

Metro de Bogotá se proyecta hasta la calle 100: arranca convocatoria pública de los estudios de factibilidad para ampliar la Línea 1

Durante la diligencia, la juez señaló que las pruebas acreditaron su papel como líder de la organización y su participación en la coordinación de una actividad delictiva con fines económicos, en el marco del preacuerdo suscrito con la Fiscalía.

En la investigación también constan interceptaciones de comunicaciones que, según la Fiscalía, muestran instrucciones directas entre Urrea y otros integrantes de la estructura —nombres que aparecen en el expediente— con los que coordinaba las actividades ilícitas y repartía funciones. Esos cruces de llamadas y mensajes sirvieron para acreditar su condición de líder y la existencia de un propósito criminal común.

Habla hermana de mujer que recibió más de 50 puñaladas por parte de su pareja en Bogotá: reveló aterradores detalles

En el momento de las capturas cayeron otras personas de esa estructura delictiva, entre esas: Johan Osvaldo Becerra Medina, James Andrey Gómez Herrera, José Néstor Barrios Martínez y Deifer Urrea Martínez.

Con la condena impuesta al señalado cabecilla de la estructura, el proceso penal permitió esclarecer el funcionamiento de esa red dedicada a la manipulación de medidores de gas natural en Bogotá, así como el rol de coordinación que ejercía su principal responsable.

Más de Nación

Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán y exministro, capturado por vinculos con el paramilitarismo.

Se conoce la foto de la captura del expresidente de Fedegán, Jorge Visbal Martelo, detenido por vínculos con el paramilitarismo

Las tareas de búsqueda han incluido maniobras con ganchos especializados y el apoyo de pescadores arponeros.

Hombre se lanzó a una represa en Huila al huir de un ataque armado y está desaparecido; una pareja fue asesinada en el mismo hecho

Los hechos sucedieron el 7 de enero de 2026.

Testigo contó detalles del violento fleteo a pareja de adultos mayores en Bogotá: “Lo chalequearon y atracaron con revólver en mano”

Las autoridades describieron cómo delinquía esa organización.

Cae el ‘cerebro’ del fraude a Vanti: jefe de banda que manipuló medidores de gas fue condenado por desfalco de $800 millones

Masacre de San Luis

Nuevas masacres en Cúcuta y Antioquia dejan siete hombres asesinados; estas son sus identidades

Jorge Visbal recibe una condena de nueve años de prisión, una multa de 11.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas.

En un retén de la Policía fue capturado Jorge Visbal Martelo, expresidente de Fedegán

Saúl Naranjo, el reconocido cantante de cumbias habría atacado a su pareja por segunda vez.

Conocido cantante de cumbias atacó con cuchillo por segunda vez a su expareja en Bucaramanga

Accidente de taxi en Bogotá y el hombre que iba manejando el vehículo.

Taxista responsable de arrollar a 11 personas en el sur de Bogotá irá a juicio

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el jugador de fútbol Jorge Carrascal.

Gobernador de Bolívar entrega reconocimiento al futbolista Jorge Carrascal e hizo un importante anuncio

Argelio Consuegra Peña, periodista y gestor cultural que murió en Sabanalarga, Atlántico.

Murió el periodista Argelio Consuegra Peña, fundador de la Guacherna del Caribe; esta sería la causa de su muerte

Noticias Destacadas