Cae el ‘cerebro’ del fraude a Vanti: jefe de banda que manipuló medidores de gas fue condenado por desfalco de $800 millones

Óscar Geovanny Urrea Contreras, conocido como Llavero, fue condenado a seis años de prisión tras suscribir un preacuerdo con la Fiscalía por haber liderado una red dedicada a manipular medidores de gas en establecimientos comerciales de Bogotá y municipios de Cundinamarca.

La investigación determinó que la estructura delinquió entre 2022 y 2023 y provocó un perjuicio económico que supera los $800 millones a la empresa prestadora del servicio.

Taxista responsable de arrollar a 11 personas en el sur de Bogotá irá a juicio

La Fiscalía explicó que la banda ofrecía instalaciones fraudulentas —dispositivos o intervenciones en los equipos de medición— que redujeron facturas hasta en un 50 % para algunos comercios. Cada intervención era cobrada en promedio en torno a los $6 millones, según las evidencias recabadas en el proceso.

En la audiencia, compartida por Caracol Radio, las autoridades describieron cómo operaba esa organización: el líder organizaba clientes, definía rutas de trabajo, asignaba tareas y cobraba por la manipulación de medidores en restaurantes, establecimientos de comidas rápidas, asaderos y otros locales en Bogotá, Soacha, Mosquera, Funza y otros municipios de Cundinamarca.

Cuando la maniobra se complicaba, la investigación estableció que integrantes de la red sobornaban a inspectores y técnicos para orientar los informes de revisión y evitar que se reportaran las alteraciones a la empresa prestadora del servicio.

Los cargos por los que fue condenado Óscar Geovanny Urrea Contreras incluyen concierto para delinquir agravado, defraudación de fluidos, acceso abusivo a sistema informático, falsedad en documento público y usurpación de derechos de industria.

Metro de Bogotá se proyecta hasta la calle 100: arranca convocatoria pública de los estudios de factibilidad para ampliar la Línea 1

Durante la diligencia, la juez señaló que las pruebas acreditaron su papel como líder de la organización y su participación en la coordinación de una actividad delictiva con fines económicos, en el marco del preacuerdo suscrito con la Fiscalía.

En la investigación también constan interceptaciones de comunicaciones que, según la Fiscalía, muestran instrucciones directas entre Urrea y otros integrantes de la estructura —nombres que aparecen en el expediente— con los que coordinaba las actividades ilícitas y repartía funciones. Esos cruces de llamadas y mensajes sirvieron para acreditar su condición de líder y la existencia de un propósito criminal común.

Habla hermana de mujer que recibió más de 50 puñaladas por parte de su pareja en Bogotá: reveló aterradores detalles

En el momento de las capturas cayeron otras personas de esa estructura delictiva, entre esas: Johan Osvaldo Becerra Medina, James Andrey Gómez Herrera, José Néstor Barrios Martínez y Deifer Urrea Martínez.

Con la condena impuesta al señalado cabecilla de la estructura, el proceso penal permitió esclarecer el funcionamiento de esa red dedicada a la manipulación de medidores de gas natural en Bogotá, así como el rol de coordinación que ejercía su principal responsable.