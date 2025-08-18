Suscribirse

BOGOTÁ

¿Cuáles son los códigos postales de Bogotá? Así puede conocer su código por localidad

Es usual que en las compras a través de internet, soliciten al cliente el código postal.

Redacción Nación
18 de agosto de 2025, 5:31 p. m.
Bogota, Colombia
Panorámica de la ciudad de Bogotá. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Hablar del código postal, es referirse a una ubicación geográfica que contiene seis dígitos y sirve para evitar la confusión entre barrios o municipios que tienen el mismo nombre.

Desde la Alcaldía de Bogotá explican que el código postal: “Es un esquema que asigna a distintas zonas o lugares de un país un código de seis dígitos, que junto con la dirección sirven para facilitar y mecanizar la entrega de correo como una carta, un sobre o cualquier paquete hasta un lugar determinado”.

Para conocer cuál es el código postal de su residencia, el interesado solo deberá ingresar a la página web: https://visor.codigopostal.gov.co/472/visor/

Panorámica de la ciudad de Bogotá
En conclusión, el código postal corresponde a la zona donde usted está ubicado. | Foto: Getty Images

“Una vez ingresa para consultar en el Visor de Código Postal, un asistente virtual llamado COPO le da la bienvenida y lo guía en el paso a paso para que pueda navegar la herramienta y haga sus consultas de manera simple y efectiva”, explicaron a través de la página web del Distrito.

Lo más leído

1. ELN responde a Petro por supuesta responsabilidad en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: “Es deber de un presidente decir la verdad”
2. Testimonio de alto funcionario de la Cancillería tiene en jaque a Alfredo Saade por el caso pasaportes: “Orden del presidente”
3. Jefe Jurídico de la Cancillería denunció “agresión” por parte de Alfredo Saade durante reunión sobre pasaportes

Es de tener en cuenta que, para algunas compras a través de internet, la compañía que ofrece el producto puede solicitar al cliente el código postal al momento de realizar el pedido; lo anterior, para agilizar la entrega de la mercancía.

A continuación, el listado de códigos postales por localidades de Bogotá:

Códigos postales por localidades de Bogotá.
Códigos postales por localidades de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá
Códigos postales en Bogotá
Códigos postales por localidades de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá
Códigos postales
Códigos postales por localidades de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro asegura que “nunca” vinculó al ELN en el magnicidio contra Miguel Uribe y refuerza versión de la Segunda Marquetalia

2. Juan Manuel Galán a Gustavo Petro: “El discurso político tiene consecuencias”

3. Christopher Landau, diplomático de EE. UU., lanzó advertencia a Diosdado Cabello: “La historia demuestra cómo terminan los tiranos”

4. Los signos del horóscopo chino que podrían ganar el premio gordo de la lotería el tercer fin de semana de agosto, según la IA

5. Se estrena Real Madrid en LaLiga: hora y canal para verlo en vivo vs. Osasuna

LEER MENOS

Noticias relacionadas

código postaldirección

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.