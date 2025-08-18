¿Cuáles son los códigos postales de Bogotá? Así puede conocer su código por localidad

Hablar del código postal, es referirse a una ubicación geográfica que contiene seis dígitos y sirve para evitar la confusión entre barrios o municipios que tienen el mismo nombre.

Desde la Alcaldía de Bogotá explican que el código postal: “Es un esquema que asigna a distintas zonas o lugares de un país un código de seis dígitos, que junto con la dirección sirven para facilitar y mecanizar la entrega de correo como una carta, un sobre o cualquier paquete hasta un lugar determinado”.

Para conocer cuál es el código postal de su residencia, el interesado solo deberá ingresar a la página web: https://visor.codigopostal.gov.co/472/visor/

En conclusión, el código postal corresponde a la zona donde usted está ubicado. | Foto: Getty Images

“Una vez ingresa para consultar en el Visor de Código Postal, un asistente virtual llamado COPO le da la bienvenida y lo guía en el paso a paso para que pueda navegar la herramienta y haga sus consultas de manera simple y efectiva”, explicaron a través de la página web del Distrito.

Es de tener en cuenta que, para algunas compras a través de internet, la compañía que ofrece el producto puede solicitar al cliente el código postal al momento de realizar el pedido; lo anterior, para agilizar la entrega de la mercancía.

A continuación, el listado de códigos postales por localidades de Bogotá:

Códigos postales por localidades de Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

