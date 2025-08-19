De Boyacá a Bogotá: Gaula desmanteló ‘Call Center’ criminal que operaba en la cárcel de Cómbita y desde donde extorsionaban a los bogotanos

En un solo día, la operación “Bogotá” colocó en jaque a una red criminal que operaba desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Un Call Center de extorsión que desde el reclusorio ejercía amenazas telefónicas, fingiendo ser funcionarios de la Policía y la Fiscalía para exigir dinero.

Call Center criminal en Cómbita, Boyacá | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La intervención fue parte de un megaoperativo liderado por el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá, apoyado por 150 uniformados y tecnología de punta (drones y detectores de metales) para inspeccionar las 300 celdas del centro de reclusión.

Los elementos incautados dan cuenta del modo de operación: 50 celulares, un iPad, joyas, 5 módems de internet, 40 cables USB, 30 cargadores, 20 tarjetas SIM, y 23 armas cortopunzantes. Además, de 12 libretos con información delictiva y hasta un kilo de marihuana.

Las autoridades en medio del operativo en La Picota. | Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Según las autoridades, los privados de la libertad coordinaban llamadas desde sus celdas simulando pertenecer a diferentes instituciones de seguridad del país, para extorsionar a comerciantes, transportadores y empresarios bogotanos. Un método que, según la Policía, atemorizaba a la ciudadanía.

Pero esta no es la primera vez que el Gaula asesta un golpe de este tipo. En junio de este año se registró un caso similar en la cárcel La Picota de Bogotá, donde otra estructura criminal logró ganancias de cerca de 250 millones de pesos mensuales, mediante suplantaciones telefónicas y llamadas intimidatorias usando un falso Call Center interno.

Las autoridades desarticularon el grupo delincuencial La Cabina, un call center de la extorsión en la cárcel La Modelo | Foto: Alcaldía de Bogotá

En ese momento y mediante la materialización de una diligencia registro y allanamiento, se logró la incautación de ocho armas cortopunzantes, 58 dispositivos móviles, 12 cargadores, 28 cables USB, 77 tarjetas Sim Card, y ocho cuadernos con libretos extorsivos e información relevante que estos delincuentes utilizaban para su actividad delictiva.

Todos estos elementos, que quedaron a disposición de las autoridades, estaban marcados y organizados, como cabinas y oficinas, lo que refleja una estructura delincuencial organizada para ejecutar este tipo de extorsiones desde el interior del centro carcelario.

Al mando de este falso ‘Call Center’ estaría Jorge Vargas Marín, alias ‘Cansón’, condenado por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

Call center en La Modelo | Foto: Policía Nacional