Denuncian sobrecostos del 500% en contratos de Idartes durante administración de Claudia López; esto responde la entidad

“En el teatro El Parque no solo lo entregaron un año después de lo inicialmente acordado, sino que en las compras de dotación hubo sobrecostos que, en algunos ítems, superan el 500%”, dijo.

Problemas en el teatro San Jorge

El cabildante señaló que la obra en este momento se encuentra abandona, ya que el último reporte del que se tiene conocimiento, la remodelación no superaba el 39% de avance, aunque al contratista, según la denuncia, le fueron entregados $7.854 millones, más del 50% del costo del contrato.

“Se contrató como interventor de la obra a la misma empresa que hizo los diseños, algo que representa un claro conflicto de interés. Para rematar, el contratista encargado de las remodelaciones presentó problemas con las entregas por no contratar personal, además no le pagaba a la gente que tenía trabajando ni les daba garantías de seguridad y salud. Sin embargo, las actuaciones de Idartes ante tantas irregularidades fueron pocas”, añadió.