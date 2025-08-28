Encapuchados protagonizan desmanes en la entrada de la calle 26 de la Universidad Nacional: autoridades realizan cierres preventivos

Desde las 10:30 de la mañana de este jueves 28 de agosto, la entrada de la Universidad Nacional de la calle 26 se encuentra cooptada por un grupo de, al menos, 15 encapuchados que han desplegado acciones de vandalismo y desmanes en varios puntos del sector.

Los uniformados de la UNDMO, de la Policía Metropolitana de Bogotá, hacen presencia en la zona para controlar la situación.

Según el reporte, en este momento, un grupo de encapuchados se tomó los edificios de Sociología y Aulas de Ciencias Humanas, cerca de la salida de la calle 26 de la Unal. Igualmente, se registró la utilización de una gran cantidad de material explosivo.

Las autoridades han informado que adelantan cierres preventivos de la calle 26 y la NQS ante la situación de orden público. Por su lado, TransMilenio confirmó que, por manifestación ajena a la operación en la avenida NQS con calle 45 (Universidad Nacional), los servicios de TransMiZonal en el sector activan desvíos preventivos.

Sobre las 12:40 del mediodía informaron que, las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias siguen sin operar temporalmente. Al oriente, la flota retorna en la estación Concejo de Bogotá y, al occidente, la flota retorna en la estación Corferias.

Los ‘jueves de tropel’, como se conocen popularmente dentro de la Universidad Nacional, se han vuelto casi que tradicionales durante los últimos años y se registran caso todos los jueves de todas las semanas.

Sin embargo, como lo ha detectado las autoridades, lejos están esos actos de manifestaciones o movilizaciones, son, como aseguran desde la administración distrital, actos de vandalismo y, en algunas oportunidades más álgidas, hasta de terrorismo.