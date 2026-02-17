Bogotá

Estudiantes de la Universidad Nacional se declaran en paro tras orden judicial que reintegra a José Ismael Peña como rector

La asamblea estudiantil aprobó una semana de cese de actividades en rechazo de la orden del Tribunal Superior de Bogotá.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

17 de febrero de 2026, 10:48 p. m.
José Ismael Peña fue apartado del cargo y ahora el Tribunal de Bogotá le da 48 horas al Consejo Superior Universitario para reintegrarlo.
José Ismael Peña fue apartado del cargo y ahora el Tribunal de Bogotá le da 48 horas al Consejo Superior Universitario para reintegrarlo. Foto: Pantallazo de video de Vicky en Semana y cortesía API, respectivamente.

Estudiantes de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia aprobaron en asamblea un paro de una semana como rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó reintegrar a José Ismael Peña a la rectoría de la institución.

La determinación estudiantil se conoció luego de que el Tribunal resolviera una acción de tutela y ordenara al Consejo Superior Universitario restituir a José Ismael Peña en el cargo de rector. La decisión judicial concluyó que en las actuaciones que lo apartaron del cargo se vulneraron derechos fundamentales.

Revive la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Ganó una tutela

El 4 de septiembre de 2025, Peña fue retirado de la rectoría tras una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló su nombramiento. Desde entonces, adelantó acciones judiciales para regresar al cargo.

En el fallo más reciente, el Tribunal señaló: “En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia, y se considera amparo solicitado, ordenando al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del cargo por parte del accionante, conforme al acto de elección contenido en el acta 05 del 21 de marzo de 2024”.

