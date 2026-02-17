Estudiantes de la Universidad Nacional se declaran en paro tras orden judicial que reintegra a José Ismael Peña como rector

Estudiantes de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia aprobaron en asamblea un paro de una semana como rechazo a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó reintegrar a José Ismael Peña a la rectoría de la institución.

La determinación estudiantil se conoció luego de que el Tribunal resolviera una acción de tutela y ordenara al Consejo Superior Universitario restituir a José Ismael Peña en el cargo de rector. La decisión judicial concluyó que en las actuaciones que lo apartaron del cargo se vulneraron derechos fundamentales.

Revive la elección de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional. Ganó una tutela

El 4 de septiembre de 2025, Peña fue retirado de la rectoría tras una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que anuló su nombramiento. Desde entonces, adelantó acciones judiciales para regresar al cargo.

En el fallo más reciente, el Tribunal señaló: “En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia, y se considera amparo solicitado, ordenando al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del cargo por parte del accionante, conforme al acto de elección contenido en el acta 05 del 21 de marzo de 2024”.

La providencia establece que el Consejo Superior Universitario deberá cumplir la orden en un plazo de 48 horas después de la notificación. “Ordenar al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia, que dentro de los términos de 48 horas siguientes será la notificación de esta providencia de las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio del cargo del rector por parte del señor José Ismael Peña Reyes”, indicaron los magistrados.

Así mismo, el Tribunal precisó que la decisión se adopta en el marco de la protección de derechos fundamentales. “Esta orden se adopta en protección directa del derecho fundamental, vulnerado, sin que indique pronunciamiento sobre eventuales controversias administrativas adicionales, que pueden ser objeto de control por la jurisdicción competente”, explicó la corporación judicial.

Mientras se surte el cumplimiento de la orden, estudiantes de la sede Bogotá iniciarán el paro aprobado en asamblea, en desacuerdo con el reintegro de Peña a la rectoría.