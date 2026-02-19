Confidenciales

José Ismael Peña asume oficialmente como rector de la Universidad Nacional: CSU emitió resolución

El CSU realizó una sesión extraordinaria este jueves y acató el fallo del Tribunal de Bogotá.

Redacción Confidenciales
19 de febrero de 2026, 2:50 p. m.
José Ismael Peña y la Universidad Nacional
José Ismael Peña y la Universidad Nacional Foto: Semana

La novela finalmente terminó y José Ismael Peña se convirtió oficialmente en el nuevo rector de la Universidad Nacional.

En una sesión llevada a cabo este jueves, 19 de febrero, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la institución educativa acató el fallo judicial en segunda instancia y, con ello, quedó en firme la reincorporación de Peña.

Andrés Felipe Mora, quien estaba fungiendo como rector encargado, volverá a asumir su puesto como profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, mientras que Peña queda a cargo oficialmente como máxima cabeza de la universidad.

“En cumplimiento de la Sentencia del 17 de febrero de 2026, (…) hacer efectivo el ejercicio del cargo de rector por parte del profesor José Ismael Peña Reyes, por medio de la toma de posesión, la cual se realizará dentro del plazo establecido en la citada sentencia”, dice la resolución.

