El nuevo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, habló con SEMANA y anticipó los nombres de sus máximos colaboradores: “Hay que pasar la página”

Peña, a quien el Gobierno Petro sacó de la rectoría y cambió el Consejo Superior Universitario para nombrar a Leopoldo López, dice que hay que superar lo ocurrido con su retiro temporal.

18 de febrero de 2026, 3:34 p. m.
Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional.
Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional. Foto: Jorge Serrato

Si nada extraordinario ocurre, José Ismael Peña, el nuevo rector de la Universidad Nacional, estará sentado en la silla de rectoría este viernes 20 de febrero. El Consejo de Estado revivió su elección y el Tribunal de Bogotá le otorgó 48 horas al Consejo Superior Universitario para reintegrarlo.

“En teoría no tengo que posesionarme porque el Consejo de Estado dijo que desde el 2 de mayo que me posesioné soy el rector. Por eso, dio la orden de que salieran Leopoldo Múnera y el rector encargado. Les dio plazo hasta este jueves, 19 de febrero, para que se cumpliera esa salida y se facilitara mi trabajo”, manifestó.

Peña está listo para trabajar y le ratificó a SEMANA que “los dos fallos del Consejo de Estado y el del Tribunal son contundentes en mi favor”.

Y anticipó a este medio las primeras decisiones que tomará cuando llegue a la rectoría.

José Ismael Peña, vicerrector de la Sede Bogotá
José Ismael Peña, rector de la Universidad Nacional. Foto: Universidad Nacional

“Tenemos que discutir muchas cosas que en este momento están en el tintero y tienen que ver con la academia, la investigación y la misma gobernanza de la universidad. Debemos discutir si la constituyente universitaria va o no. Si sigue y cómo la seguiremos. Hay un problema grave y es que los estudiantes, por tantas cancelaciones de asignaturas y tantos líos que han tenido, tienen varias materias atrasadas. Vamos a examinar un recurso importante para que los estudiantes puedan recuperar el tiempo perdido tomando las asignaturas que necesitan”, adelantó.

Y se refirió a una decisión estructural que tomará: “Una discusión interna de cómo se debe transformar la Universidad Nacional a la luz de los cambios tecnológicos, de la inteligencia artificial y las necesidades de los estudiantes en las regiones”.

En una carta, habló sobre su experiencia en la UNAL.
Leopoldo Múnera, exrector de la Universidad Nacional. Foto: Colprensa/Montaje:SEMANA

Peña tendrá varios desafíos, entre ellos, hacerle frente a los estudiantes de izquierda radical, cercanos al gobierno de Gustavo Petro, que se oponen a acatar el fallo del Consejo de Estado y el Tribunal de Bogotá y promueven un paro en la universidad en su contra.

“Por un lado, en noviembre de 2025, la Fiscalía y la Policía capturaron a los individuos que se habían tomado el edificio Uriel Gutiérrez hace más de un año y quienes no tienen nada que ver con la universidad. Entonces, creo que el 99 por ciento de los alumnos quiere estudiar, quiere un país mejor. Y yo estoy muy confiado en que vamos a trabajar bien. Hay estudiantes, por supuesto, en contra. La idea es sentarme con ellos, escucharlos, mirar cuáles son sus motivos de protesta y tratar de incorporarlos en las decisiones de la universidad”, manifestó.

José Ismael Peña afirmó que el último año, cuando le arrebataron la rectoría de la universidad, fue duro. “Hubo amenazas de muerte no solo a mí, sino a profesores y estudiantes que me seguían, ataques, se inventaban cosas. Tanto yo como mi equipo de trabajo estamos muy felices porque se hizo justicia. Y demostró que las instituciones en Colombia son fuertes y debemos defenderlas”, reconoció.

También le reveló a SEMANA su equipo de máximos colaboradores: como vicerrectora general estará Luz Arabany Ramírez, de Manizales; la vicerrectora académica es María Alejandra Guzmán; en investigaciones, Olga Gómez, de la Facultad de Enfermería; en la gerencia estará Geovanny Muñoz; en planeación, Iván Alonso Montoya, entre otros.

