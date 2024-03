Ginebra: la perrita bulldog francés con cáncer de paladar perdida en Bogotá; se ofrece recompensa

Su perrita, mientras eso sucedía, quedó al cuidado de sus vecinos. Ginebra es una bulldog francés parcina, de un año y seis meses, que tiene una mancha blanca en el pecho; la mitad de su cara es café manchada con negro y la otra no. Se escapó del lugar donde la cuidaban y, lamentablemente, un hombre en una bicicleta de canasta, con chaqueta roja, sudadera y gorra negra, se la llevó y no la devolvió.

No saben si la persona que se la encontró la llevó con él para ayudarla o para robarla. Lo que sí se sabe es que la angustia de Daniela y su pequeño hijo, de cuatro años, no se detiene.

“Hemos publicado en redes, repartido volantes, carteles, no sabemos que más hacer. Hemos pedido cámaras de seguridad, pero como el recorrido es por empresas privadas, no nos han colaborado ”, contó la desesperada mujer en SEMANA .

Daniela pide desesperada que no la maltraten. La condición médica de la perrita no le permite controlar donde hacer sus necesidades.

“Por favor no la maltraten. Yo sé que ella se orina en la casa, pero no es por ser mal educada, es porque está muy enfermita. No le peguen, no le hagan daño, no la castiguen. No está acostumbrada a estar sola, duerme con mi hijo”, dice Daniela desesperada.