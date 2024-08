Habla mamá del joven de primera línea asesinado por las disidencias de las Farc: “A mi hijo lo reclutaron”, dice sentirse abandonada

“El día que él se desapareció fue el sábado 26 de noviembre del 2022. Yo lo vi el viernes, el 25, ese día comimos juntos. El sábado, cuando yo llegué del trabajo, después del turno de 6 de la mañana a 2 de la tarde, yo pensé que él ya había almorzado y que estaba en la habitación, pero cuando entré él no estaba, pero había dejado el celular y el computador encendido, también dejó unos papeles y un libro de la universidad encima del escritorio, y de ahí no volví a saber más nada de él”, aseguró Soler en diálogo con SEMANA .

Este joven, Consejero de Juventud, acaba de tomar una nefasta decisión: irse a la guerrilla. ¡NO jóvenes! las armas nunca serán el camino. Al parecer están reclutando más jóvenes. NO ACEPTEN POR FAVOR. La violencia no es la salida. Confíen en la justicia y en el cambio. Abro 🧵 pic.twitter.com/2K68qdxuHb

Siete meses después de total angustia, de no saber absolutamente nada de su hijo, Coco se comunicó con su madre a pedirle ayuda porque se había fugado del grupo guerrillero.

“La última vez que pude hablar con él fue el 7 de junio de 2023, el día en el que mi hijo se les escapó a ellos. Me dijo que había caminado toda la noche, me dijo, ‘mamita, por favor ayúdame, no crea en nada de lo que dicen las redes sociales’. Yo en ese momento logré comunicarme con una fundación y con el CICR (Cómite Internacional de Cruz Roja), pero de nada sirvió porque quizás cuando se iba a hacer algo ya lo habían ajusticiado”, aseguró Angélica Soler.