Hablan vecinos del conjunto donde niña de 3 años murió tras caer de un décimo piso: contaron detalles de la mamá

El pasado lunes, 6 de octubre, se registró una verdadera tragedia en un edificio ubicado en la localidad de Engativá, en Bogotá, después de que una niña de 3 años y 10 meses cayera desde un décimo piso y muriera.

Al parecer, en ese momento la menor se encontraba completamente sola en el inmueble debido a que su mamá había salido a hacer algunas diligencias y supuestamente la niñera no había llegado.

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos. | Foto: Colprensa

Por lo mismo, es todo un misterio qué fue lo que pasó en este apartamento, las autoridades están adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer todo.

Los vecinos del conjunto residencial hablaron por primera vez y contaron lo que veían de esa familia. En diálogo con el medio City Tv, los residentes explicaron que todos los días veían a la niña salir junto a su mamá para llevarla al colegio en el que estudiaba.

Uno de los vecinos no ocultó la tristeza que sienten por lo ocurrido. “Nos duele en el alma, hemos llorado ahí en el local, los vecinos han estado ahí llorando lamentando ese hecho. Eso no se le desea a nadie, es muy doloroso lo que está sucediendo", dijo.

El hombre aseguró que la mujer siempre vivía con apuros para poder llevar a la pequeña al colegio y después irse ella a trabajar. “Nosotros la distinguimos, la señora llevaba la niña al colegio, uno la veía corriendo, era el diario vivir, salía corriendo con su hija al colegio, y se iba al trabajo“, manifestó.

Todavía hay muchas preguntas acerca de qué fue lo que pasó en este caso. | Foto: Keep It 100 / Gertty Images - Revista Semana - Javier Vargas

Además, fue muy claro al advertir que en ningún momento vieron o escucharon que la víctima fuera maltratada por su progenitora, todo lo contrario: siempre veían el amor que la mujer desprendía por su hija.

“No había conflictos de nada, una familia común y corriente en su diario vivir, luchando por sus cosas, pero nada. Lo único que se veía era a la señora muy contenta por su hija”, añadió.

El residente indicó que la comunidad ha estado muy cerca y pendiente de lo que esté necesitando la familia, ya que la tragedia los ha golpeado absolutamente a todos.

Además, hizo un llamado a tener mayor precaución con los menores de edad y a que, en cualquier caso, las ventanas siempre estén cerradas y tengan seguro. “A uno mismo también le puede suceder abriendo la ventana, se enreda uno y se puede caer por ahí”, complementó.

Algunos familiares de la víctima también hablaron con el medio mencionado y sostuvieron que, al parecer, la mamá de la pequeña había salido a comprar el desayuno para darle a su hija, quien se encontraba durmiendo. Lastimosamente, cuando volvió, se encontró con la lamentable noticia.