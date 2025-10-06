Tragedia en Bogotá: niña de tres años murió tras caer desde un décimo piso

Consternación en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá, luego de que una niña de tan solo tres años muriera tras caer desde el décimo piso de un edificio, en hechos ocurridos esta mañana de lunes 6 de octubre.

De acuerdo con información preliminar, la menor habría sido dejada sola en el apartamento ubicado en un conjunto residencial, mientras su mamá salió a la calle y, al regresar, se encontró con la tragedia.

Gravemente herida, la menor fue traslada al Hospital de Engativá, ubicado en el occidente de la ciudad, donde los médicos no pudieron salvarle la vida a la pequeña, debido a la gravedad de las heridas.

Tras lo anterior, las autoridades dieron apertura a una investigación para establecer las causas puntuales de lo ocurrido.

Vale recordar que, el pasado 29 de septiembre, también se presentó un lamentable hecho que también comprometió la vida de un bebé, esta vez en el municipio de La Calera.

En un jardín de ese municipio, un bebé de tan solo 11 meses presentó complicaciones de salud y fue llevado a un centro hospitalario donde llegó sin signos vitales.

El tío del bebé habló en Noticias Caracol y dijo que ese 29 de septiembre, al niño lo dejaron en el lugar a eso de las 7:30 a. m. y, siendo las 10 a. m., a la mamá del menor le informaron que el menor había sido llevado de urgencia a un centro hospitalario.

Tras lo anterior, a través de un comunicado, el Hospital Divino Salvador indicó que al bebé le realizaron maniobras de reanimación pulmonar, dado que llegó al lugar “con labios cianóticos, ausencia de pulsos, ausencia de reflejos, sin perfusión, pupilas mióticas no reactivas, ausencia de movimientos respiratorios, ausencia de signos vitales”.