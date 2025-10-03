Suscribirse

Encuentran muerta a abogada que fue demandante contra proceso de nulidad de Jaime Beltrán: revelan nota que había junto al cuerpo

Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido y un mensaje hallado sería clave.

Redacción Nación
3 de octubre de 2025, 1:55 p. m.
Sandra Serrano, abogada encontrada sin vida en Bucaramanga.
Sandra Serrano, abogada encontrada sin vida en Bucaramanga. | Foto: API

Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, una abogada de 53 años de edad, fue encontrada muerta al interior de su apartamento. El hallazgo fue hecho durante la noche de este miércoles, 1 de octubre, en la vivienda que está ubicada en el barrio Sotomayor, en Bucaramanga.

Junto al cadáver había un mensaje que ha desatado las primeras hipótesis de lo que ocurrió en este caso.

La jurista, entre otras cosas, fue una de las ciudadanas que interpuso la demanda de doble militancia contra el saliente alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo ocurrido en el apartamento de la mujer. | Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Colprensa / Montaje: Semana

De acuerdo con las primeras informaciones, el apartamento de la mujer está ubicado en la Carrera 26 con calle 40 A. Allí, sobre las 9:00 de la noche de aquel miércoles se encontró el cadáver, al parecer estaba en el estudio del inmueble.

Hay dos cosas que han llamado la atención de las autoridades, una es que al observar el cuerpo en un primer momento no se percibieron signos de violencia, pero serán los análisis posteriores los que determinen esto con más claridad.

Contexto: Alcalde (e) de Bucaramanga hizo sus primeras movidas al revocar cargos en la administración tras salida de Jaime Andrés Beltrán

Otro de los aspectos llamativos es que junto a Sandra Serrano se encontraban algunos objetos como un plato, un marcador y un vaso, así como un pan. Sin embargo, lo principal y que desató el interés de las autoridades fue la nota que estaba escrita allí en un papel.

"Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador", decía el mensaje, según las primeras informaciones que se han podido conocer hasta el momento.

Una persona, que al parecer era cercana a la abogada, aseguró, citada por el diario El Tiempo, que era una mujer “callada” y que siempre se mostraba a la “defensiva”.

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones y manejan diferentes hipótesis acerca de qué fue lo que pudo ocurrir, pero todo apunta a que podría tratarse de un suicidio. Las pesquisas continúan para intentar esclarecer el caso en su totalidad.

Ante lo sucedido, Jaime Andrés Beltrán se pronunció por medio de un video que publicó en sus redes sociales y en el que lamentó el desenlace que tuvo la vida de la abogada.

Contexto: Jaime Andrés Beltrán se pronuncia tras decisión del Consejo de Estado que ratifica la nulidad en su elección como alcalde de Bucaramanga

“No tuve la oportunidad de conocerla, pero es lamentable cómo algunos medios de comunicación y algunas personas han utilizado este hecho para querer relacionarlo con el fallo que anuló nuestra elección”, dijo.

Esto, según dijo Beltrán, pone en riesgo su vida y la de su familia. “Ese riesgo no solamente se ve en la perfilación de cada uno de los comentarios, sino de la manera rastrera y baja como intentan acabarnos”, expresó.

Por eso, le hizo un llamado a diferentes instituciones, como a la Fiscalía y a la Policía, para que la muerte de Serrano Rodríguez sea completamente esclarecida y con celeridad.

No vamos a permitir que nuestro buen nombre sea manchado y mucho menos el trabajo de tantos años que hemos venido desarrollando”, agregó.

El caso de la abogada se suma a lo ocurrido con el también jurista Juan Nicolás Gómez, quien también demandó el proceso de Beltrán. El ciudadano aseguró que ha recibido amenazas después de que se conociera el fallo en segunda instancia.

