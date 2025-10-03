Encuentran muerta a abogada que fue demandante contra proceso de nulidad de Jaime Beltrán: revelan nota que había junto al cuerpo

Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, una abogada de 53 años de edad, fue encontrada muerta al interior de su apartamento. El hallazgo fue hecho durante la noche de este miércoles, 1 de octubre, en la vivienda que está ubicada en el barrio Sotomayor, en Bucaramanga.

Junto al cadáver había un mensaje que ha desatado las primeras hipótesis de lo que ocurrió en este caso.

La jurista, entre otras cosas, fue una de las ciudadanas que interpuso la demanda de doble militancia contra el saliente alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo ocurrido en el apartamento de la mujer. | Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Colprensa / Montaje: Semana

De acuerdo con las primeras informaciones, el apartamento de la mujer está ubicado en la Carrera 26 con calle 40 A. Allí, sobre las 9:00 de la noche de aquel miércoles se encontró el cadáver, al parecer estaba en el estudio del inmueble.

Hay dos cosas que han llamado la atención de las autoridades, una es que al observar el cuerpo en un primer momento no se percibieron signos de violencia, pero serán los análisis posteriores los que determinen esto con más claridad.

Otro de los aspectos llamativos es que junto a Sandra Serrano se encontraban algunos objetos como un plato, un marcador y un vaso, así como un pan. Sin embargo, lo principal y que desató el interés de las autoridades fue la nota que estaba escrita allí en un papel.

"Ojo, no tocar plato, ni pan, ni vaso, ni marcador", decía el mensaje, según las primeras informaciones que se han podido conocer hasta el momento.

Una persona, que al parecer era cercana a la abogada, aseguró, citada por el diario El Tiempo, que era una mujer “callada” y que siempre se mostraba a la “defensiva”.

#Video l La @PoliciaBmanga comienza la investigación sobre los hechos que rodean la muerte de la abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez



📌"En un primer informe se conoce que el cuerpo no presentaba signos de violencia" aseguró el coronel Pinzón pic.twitter.com/uHWeQTa4qX — RCN Radio Bucaramanga (@RCNBga) October 3, 2025

Por el momento, las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones y manejan diferentes hipótesis acerca de qué fue lo que pudo ocurrir, pero todo apunta a que podría tratarse de un suicidio. Las pesquisas continúan para intentar esclarecer el caso en su totalidad.

Ante lo sucedido, Jaime Andrés Beltrán se pronunció por medio de un video que publicó en sus redes sociales y en el que lamentó el desenlace que tuvo la vida de la abogada.

“No tuve la oportunidad de conocerla, pero es lamentable cómo algunos medios de comunicación y algunas personas han utilizado este hecho para querer relacionarlo con el fallo que anuló nuestra elección”, dijo.

Esto, según dijo Beltrán, pone en riesgo su vida y la de su familia. “Ese riesgo no solamente se ve en la perfilación de cada uno de los comentarios, sino de la manera rastrera y baja como intentan acabarnos”, expresó.

Nos quieren acabar política y moralmente con falsedades cada vez más graves e infames.



No todo vale. pic.twitter.com/433lYxPjpm — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) October 3, 2025

Por eso, le hizo un llamado a diferentes instituciones, como a la Fiscalía y a la Policía, para que la muerte de Serrano Rodríguez sea completamente esclarecida y con celeridad.

“No vamos a permitir que nuestro buen nombre sea manchado y mucho menos el trabajo de tantos años que hemos venido desarrollando”, agregó.