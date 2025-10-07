Suscribirse

Nación

Se conoce lo que dijo mamá de niña de 3 años que murió tras caer desde un décimo piso en Bogotá: esto estaba haciendo

El testimonio de la mujer es clave para poder esclarecer el caso que ha generado conmoción en la capital del país.

Redacción Nación
7 de octubre de 2025, 12:05 p. m.
Muerte de niña pequeña e integrantes del CTI levantando un cadáver.
Muerte de niña pequeña e integrantes del CTI levantando un cadáver. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Colprensa

Hay conmoción en un conjunto de la localidad de Engativá, en la ciudad de Bogotá, por la muerte de una niña de tan solo tres años, quien perdió la vida después de caer desde un décimo piso de un edificio residencial. Todo ocurrió durante la mañana de este lunes, 6 de octubre.

Una vez se presentó la tragedia, la pequeña fue trasladada rápidamente hasta un centro asistencial, en donde la intentaron salvar, pero el esfuerzo de los trabajadores de la salud fue en vano y la menor lastimosamente falleció.

La mujer dejó a la niña sola en el apartamento con un biberón, unas pocas botellas de agua y dopada.
Las autoridades ya se encuentran investigando qué fue lo que pasó en este apartamento de Bogotá. | Foto: Keep It 100 / Gertty Images - Revista Semana - Javier Vargas

Las autoridades ahora se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para poder esclarecer en su totalidad cómo fue que ocurrió todo. Es allí donde entra un aspecto muy importante: lo que dijo la mamá de la víctima.

De acuerdo con Noticias caracol, la progenitora aseguró que en el momento de los hechos no se encontraba en la vivienda, por lo que la niña estaba completamente sola en el inmueble, que está ubicado al occidente de la capital del país.

Contexto: Tragedia en Bogotá: niña de tres años murió tras caer desde un décimo piso

Según lo que se conoce hasta el momento, la mujer salió a tempranas horas de la mañana para hacer una diligencia. “La dejó dormida”, le dijo en un principio a las autoridades. Al parecer, al poco tiempo tenía que llegar la cuidadora de la menor y, por lo mismo, ella se confió, pero tal parece que nunca llegó en ese lapso y la tragedia se terminó registrando.

Una vez volvió a casa, la mamá se encontró con la lamentable noticia de que su hija había caído desde el décimo piso, en circunstancias que todavía no son claras.

Muerte
Al parecer, la pequeña estaba completamente sola en el apartamento. | Foto: Getty Images

Además, el medio de comunicación mencionado indicó que las autoridades también tomaron los testimonios de familiares de la menor de edad y los vecinos del sector, con el objetivo de lograr establecer cómo habría ocurrido la tragedia.

Contexto: Adolescente de 14 años habría sido asesinada a puñaladas por otro menor de 15 años en Medellín

La Subred Integrada de Servicios Salud Norte de Bogotá emitió un comunicado sobre el caso en el que precisó que la pequeña fue trasladada hacia las 7:00 de la mañana hasta el servicio de urgencias del Hospital de Engativá. “El equipo médico asistencial activó los protocolos de atención, realizando maniobras de reanimación, sin resultado favorable”, dijo.

“Al declararse el fallecimiento, se entrega informe a los familiares y se realiza acompañamiento en duelo por parte del equipo de salud. La Subred Norte se solidariza con la familia y está en disposición de entregar la información que requieran las autoridades competentes”, agregó.

Por el momento, el caso ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta las respectivas investigaciones para poder esclarecer las circunstancias en las que la niña cayó desde esta gran altura perdiendo la vida.

