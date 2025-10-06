Suscribirse

Antioquia

Adolescente de 14 años habría sido asesinada a puñaladas por otro menor de 15 años en Medellín

La menor fue atacada cuando presuntamente discutía con otro grupo de jóvenes.

Redacción Semana
6 de octubre de 2025, 7:35 p. m.
El menor falleció en el hospital de Kennedy en Bogotá, luego de sufrir las heridas con arma blanca. Foto: GettyImages.
El caso quedó en manos de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia. | Foto: Foto Gettyimages

Una niña de 14 años fue asesinada en la noche del domingo 5 de octubre en el nororiente de Medellín, luego de una presunta riña entre grupos de jóvenes en el sector conocido como La Uva. La víctima perdió la vida tras recibir una puñalada durante el supuesto altercado.

De acuerdo con el informe de las autoridades, la joven vestía una blusa roja, un short negro y tenis blancos cuando fue atacada. Testigos relataron que la menor había salido con unas amigas a comprar un granizado cuando aparentemente comenzó una discusión con otro grupo de adolescentes que se encontraba en el lugar. La pelea escaló hasta que intervinieron dos jóvenes hombres, también menores de edad.

Contexto: Capturaron en Medellín al peligroso capo alias Fede, sucesor de Fito y cabecilla de Los Choneros en Ecuador

Uno de ellos, de 17 años, resultó herido con arma blanca y fue capturado por la Policía. El otro, presunto responsable del ataque mortal, se entregó horas después en la estación de Manrique. Tiene 15 años y cursa séptimo grado. El caso quedó en manos de la Fiscalía de Infancia y Adolescencia.

El domingo 5 de octubre fue una de las jornadas más violentas del año en Medellín. Además del crimen de esta menor de edad, se registraron otros tres homicidios en diferentes puntos de la ciudad: en El Poblado, Laureles y La Candelaria. En total, la capital antioqueña suma 256 homicidios en lo que va de 2025, 25 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa un incremento del 11 %.

De esas muertes violentas, 23 corresponden a mujeres. Las autoridades señalan que la mayoría de los casos están relacionados con conflictos de convivencia, que representan el 39 % de los homicidios registrados.

Contexto: Habló mamá de menor asesinado en Soacha por 6.000 pesos: con dolor, recordó lo que le dijo su hijo en la última llamada

La comuna de Manrique, donde ocurrió este nuevo hecho de violencia, se ha convertido en una de las más críticas de la ciudad. En lo corrido del año, los asesinatos pasaron de 9 en 2024 a 23 en 2025, un aumento del 156 %. Las autoridades locales investigan las causas del repunte y reforzaron la presencia policial en la zona.

