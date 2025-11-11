La primera dama de Bogotá, Carolina Deik, recibe la Orden Simón Bolívar por su liderazgo social en la capital del país

En una ceremonia realizada en el Salón Boyacá del Congreso de la República, la primera dama de Bogotá, Carolina Deik, fue condecorada con la Orden Simón Bolívar en el grado de Oficial, distinción que fue otorgada por la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez.

Condecoración a la primera dama de Bogotá. | Foto: Carolina Arbeláez

El reconocimiento destaca el liderazgo social de Deik, su trabajo por la niñez y su aporte a la construcción de una ciudad más equitativa.

Durante el evento, la congresista Arbeláez subrayó que la distinción exalta a una mujer que ha sabido combinar empatía y gestión pública: “Carolina representa el liderazgo con propósito y la capacidad de transformar la sociedad desde el servicio”, afirmó.

En esa misma vía, Arbeláez destacó: “Este reconocimiento es para una mujer que representa el liderazgo con propósito, la empatía y la capacidad de trabajar por los demás. Carolina es ejemplo de que sí se puede transformar la sociedad desde el servicio y la sensibilidad humana”.

Deik ha liderado iniciativas como Misión Nutrición Bogotá y Tejidos Urbanos, programas que fortalecen la seguridad alimentaria, promueven la participación ciudadana y consolidan alianzas entre el sector público, privado y la cooperación internacional.

La primera dama de la ciudad agradeció el reconocimiento y dedicó el galardón a las mujeres que trabajan en silencio por sus comunidades.

“Trabajamos de la mano con una red muy grande de mujeres que en Bogotá trabajan de manera silenciosa desde muchas fundaciones, ya tenemos 50 aliadas y beneficiadas de Misión Nutrición que venían de trabajar con esfuerzo y con las uñas para sacar la cara por sus comunidades, uniendo el sector privado y la cooperación internacional” aseguró Deik.

El acto contó con la presencia del alcalde Carlos Fernando Galán, representantes de fundaciones sociales y empresarios, quienes destacaron la labor de Deik en la articulación de proyectos que promueven la inclusión y la solidaridad.