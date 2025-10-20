Carolina Arbeláez le da cátedra al presidente Petro: “Las relaciones diplomáticas no se manejan por redes sociales”

No paran las reacciones en Colombia por cuenta de la crisis diplomática que sostiene el país con Estados Unidos y la expectativa por las sanciones y el recorte presupuestal que le aplicaría la Casa Blanca a los programas que combaten el narcotráfico.

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez le manifestó a Gustavo Petro: “Presidente, las relaciones diplomáticas no se manejan por redes sociales. Un jefe de Estado debe poner los intereses del país por encima de cualquier ideología”.

Para la congresista, el país debería reconocer la importancia de la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, especialmente hoy, cuando los grupos armados ilegales se fortalecen y las siembras de cultivos ilícitos aumentan de manera considerable.

Su versión es que “las tensiones recientes con el gobierno norteamericano nos deben preocupar a todos, no importa si es oposición o gobierno, no solo por su impacto político, sino también por las consecuencias que puede tener en materia de seguridad, de comercio y de cooperación internacional”.

Representante Carolina Arbeláez sugiere reunión urgente de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para tratar crisis entre Colombia y Estados Unidos. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/SOQUbAJ9We — Revista Semana (@RevistaSemana) October 20, 2025

Ella hizo un llamado al Gobierno nacional para que se convoque de manera urgente a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y se encuentre una salida a la crisis: “Esta comisión existe para analizar las decisiones que comprometen el futuro de nuestras relaciones con Estados Unidos”.