Suscribirse

Confidenciales

Carolina Arbeláez le da cátedra al presidente Petro: “Las relaciones diplomáticas no se manejan por redes sociales”

La representante a la Cámara le sugirió al jefe de Estado convocar a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de octubre de 2025, 10:44 p. m.
Carolina Arbeláez y Gustavo Petro
Carolina Arbeláez y Gustavo Petro | Foto: SEMANA

No paran las reacciones en Colombia por cuenta de la crisis diplomática que sostiene el país con Estados Unidos y la expectativa por las sanciones y el recorte presupuestal que le aplicaría la Casa Blanca a los programas que combaten el narcotráfico.

La representante a la Cámara Carolina Arbeláez le manifestó a Gustavo Petro: “Presidente, las relaciones diplomáticas no se manejan por redes sociales. Un jefe de Estado debe poner los intereses del país por encima de cualquier ideología”.

Contexto: Alcalde de Cali advierte que la crisis diplomática con EE. UU. pone en riesgo miles de empleos y la seguridad del país

Para la congresista, el país debería reconocer la importancia de la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, especialmente hoy, cuando los grupos armados ilegales se fortalecen y las siembras de cultivos ilícitos aumentan de manera considerable.

Su versión es que “las tensiones recientes con el gobierno norteamericano nos deben preocupar a todos, no importa si es oposición o gobierno, no solo por su impacto político, sino también por las consecuencias que puede tener en materia de seguridad, de comercio y de cooperación internacional”.

Ella hizo un llamado al Gobierno nacional para que se convoque de manera urgente a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y se encuentre una salida a la crisis: “Esta comisión existe para analizar las decisiones que comprometen el futuro de nuestras relaciones con Estados Unidos”.

Arbeláez concluyó que no se puede improvisar: “Yo le exijo al presidente que detenga la confrontación, y a su gabinete que actúe con prudencia, con responsabilidad y con altura. Presidente, no busque más enfrentamientos, Colombia necesita recuperar el diálogo y la confianza”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Mamá de Baby Demoni contó qué pasó en el hospital antes de que muriera su hija: “No te vayas”

2. Selección Colombia brilla en ranking para el Mundial 2026: así quedó tras última actualización

3. Harold Mosquera se aleja de Santa Fe: estos son sus tres posibles destinos para 2026

4. Caso Tatiana Hernández: Fiscalía asumió investigación en Bogotá tras seis meses sin respuestas en Cartagena

5. Donald Trump y María Corina Machado, cerca de verse las caras en un foro mundial en noviembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carolina ArbeláezPresidente Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.