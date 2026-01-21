Un inquietante hallazgo registrado bajo el puente de la carrera 30 con calle sexta, en la localidad de Puente Aranda, encendió las alertas de autoridades y defensores de los animales en Bogotá.

La situación fue revelada por la senadora Andrea Padilla, quien informó que el pasado 20 de enero recibió reportes acompañados de fotografías sobre la presencia de decenas de cráneos de origen animal en ese punto de la ciudad.

De acuerdo con la congresista, los restos óseos corresponderían, preliminarmente, a animales como perros, ovejas u otros mamíferos, aunque hasta el momento no existe una identificación oficial que permita establecer con certeza su procedencia.

Tras conocerse la denuncia, la Alcaldía Local de Puente Aranda indicó que en el lugar no se encontraron otros restos óseos adicionales, ni residuos de tejidos blandos o rastros de sangre que permitieran esclarecer de inmediato las circunstancias del hallazgo.

Ante la gravedad del caso, Padilla anunció que se ofició formalmente al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y a la administración local para que adelanten las investigaciones correspondientes.

Además, solicitó la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional con el fin de atender denuncias reiteradas sobre presuntos tratos crueles contra animales que, según la senadora, se reportan con frecuencia en ese mismo sector de la ciudad.

La congresista también confirmó que se interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra persona indeterminada, con el objetivo de que el ente investigador asuma el caso y determine si existen conductas penalmente relevantes asociadas al hallazgo de los cráneos.

Padilla aseguró que se mantendrá atenta a los resultados oficiales de las investigaciones y que informará públicamente cualquier avance que entreguen las autoridades competentes, en un caso que ha generado preocupación por la posible reiteración de hechos que podrían comprometer el bienestar animal en esta zona de Bogotá.