Bogotá

Macabro hallazgo de “decenas” de cráneos de animales debajo de un puente en la localidad de Puente Aranda

La denuncia fue hecha por la senadora Andrea Padilla el pasado 20 de enero.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 9:08 p. m.
Puente de la calle 6 en Bogotá
Puente de la calle 6 en Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá

Un inquietante hallazgo registrado bajo el puente de la carrera 30 con calle sexta, en la localidad de Puente Aranda, encendió las alertas de autoridades y defensores de los animales en Bogotá.

La situación fue revelada por la senadora Andrea Padilla, quien informó que el pasado 20 de enero recibió reportes acompañados de fotografías sobre la presencia de decenas de cráneos de origen animal en ese punto de la ciudad.

De acuerdo con la congresista, los restos óseos corresponderían, preliminarmente, a animales como perros, ovejas u otros mamíferos, aunque hasta el momento no existe una identificación oficial que permita establecer con certeza su procedencia.

Andrea Padilla Juan Carlos Wills
Senadora Andrea Padilla y representante Juan Carlos Wills en la aprobación de la Ley Ángel. Foto: Cortesía prensa Andrea Padilla / Danilo Arenas Holguín

Tras conocerse la denuncia, la Alcaldía Local de Puente Aranda indicó que en el lugar no se encontraron otros restos óseos adicionales, ni residuos de tejidos blandos o rastros de sangre que permitieran esclarecer de inmediato las circunstancias del hallazgo.

Bogotá

TransMilenio anuncia cambio de rutas y horarios por final de Superliga entre Santa Fe y Junior, en El Campín

Vehículos

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este jueves, 22 de enero

Bogotá

Aparece video que muestra al profesor Neill Felipe Cubides antes de ser asesinado: testimonio de un familiar podría dar un drástico giro al caso

Bogotá

Reapareció el domiciliario insultado por la ‘doctora Liliana’ y envió nuevo mensaje: “Yo no pido disculpas”

Bogotá

Procuraduría hace anuncio sobre el régimen transitorio de aseo que involucra a los recicladores en Bogotá: se llegó a un acuerdo

Bogotá

Aprehenden nuevamente a menor de 15 años que asesinó a su exnovio, David Nocua, en Bogotá; esto hizo tras escaparse

Bogotá

Indignante: dos perros habrían sido víctimas de presunto abuso en Bogotá; las autoridades los rescataron

Confidenciales

Cajas de compensación tendrán servicios para los animales de compañía

Política

Andrea Padilla cuestiona respuesta de la UNGRD a situación de animales en emergencias: “Carreta”

Nación

UNGRD responde a denuncias de senadora Andrea Padilla sobre presunto abandono de animales en zonas afectadas por lluvias

Ante la gravedad del caso, Padilla anunció que se ofició formalmente al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y a la administración local para que adelanten las investigaciones correspondientes.

Andrea Padilla Villarraga
Andrea Padilla Villarraga Senadora de Colombia - Partido Alianza Verde 8 de agosto de 2024 / SEMANA Foto: Natalia Betancourt Foto: Natalia Betancourt / Semana

Además, solicitó la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional con el fin de atender denuncias reiteradas sobre presuntos tratos crueles contra animales que, según la senadora, se reportan con frecuencia en ese mismo sector de la ciudad.

La congresista también confirmó que se interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra persona indeterminada, con el objetivo de que el ente investigador asuma el caso y determine si existen conductas penalmente relevantes asociadas al hallazgo de los cráneos.

Andrea Padilla y Carlos Fernando Galán.
Andrea Padilla y Carlos Fernando Galán. Foto: SEMANA, Alcaldía de Bogotá

Padilla aseguró que se mantendrá atenta a los resultados oficiales de las investigaciones y que informará públicamente cualquier avance que entreguen las autoridades competentes, en un caso que ha generado preocupación por la posible reiteración de hechos que podrían comprometer el bienestar animal en esta zona de Bogotá.

