Madre e hijo se reencuentran después de 30 años de desaparición. Esta es la desgarradora historia

Esta madre persistente cuenta que no se despegaba un solo minuto de los noticieros para obtener alguna información que condujera al paradero de su hijo. Muchos le decían que no contemplara más la idea de encontrarlo con vida. Ella insistía.

Me decían: “‘Ya él vivo no está, 35 años”'. Yo respondía: ‘Sí, tengo fe que está vivo’. Siempre, de rodillas, todas las noches oraba por él”, recuerda Verónica.

“Ya después que cogí la calle para mí fue durísimo, porque enfrentar la calle no es bonito porque la he vivido en carne propia. Toda esta parte de los 30 y pico de años que tengo de no estar con ella y con ellos es un karma que he vivido en la vida. Es algo durísimo, pero solo supervivencia, eso es lo que me ha tocado siempre. Lo que me tocó (sic)”, cuenta Jerónimo.