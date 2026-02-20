No era solo ropa y juguetes lo que identificó el escáner: Policía se llevó tremenda sorpresa tras lo hallado en el aeropuerto El Dorado

Los delincuentes cada vez se la ingenian para pasar por alto los controles de las autoridades en el país. Precisamente, durante las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó un hallazgo en el Aeropuerto El Dorado al interior de una encomienda procedente del municipio de Guaduas.

Según la Policía, al interior de una encomienda de juguetes y ropa, los uniformados hallaron dos armas de fuego tipo carabina.

“En medio de los diferentes controles que se adelantan en esta terminal aérea y en una de las revistas a las bodegas de envíos nacionales, al ser verificada una encomienda de ropa y juguetes por escáner, se pudo evidenciar que en su interior presentaban inconsistencias”, se indicó desde la Policía.

Entre ropa y juguetes hallamos dos armas de fuego enviadas como encomienda al @BOG_ELDORADO con destino a la ciudad de Ibagué.



Gracias a estos controles en las bodegas de carga evitamos que pudieran llegar a afectar la seguridad de los ciudadanos. pic.twitter.com/Ckr0kbfiIL — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) February 20, 2026

De acuerdo con la teniente coronel Carolina Ibague, comandante de la estación de Policía del Aeropuerto El Dorado, la encomienda estaba en las bodegas de envíos nacionales.

“Es importante destacar en esta actividad la pericia y experiencia de los uniformados, quienes usando los medios tecnológicos como el escáner y sus conocimientos, detectaron estas armas”, destacó la oficial de la Policía Nacional.

Así mismo, la teniente coronel Ibague indicó que la encomienda ilícita tenía como destino la ciudad de Ibagué.

“Los uniformados de la estación de Policía del Aeropuerto continuarán realizando estas actividades de prevención y control para mitigar estos hechos que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”, agregó la teniente coronel.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va corrido del año 2026 ha logrado incautar en la ciudad más de 158 armas de fuego.

Vale la pena recordar que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció en días pasados que interceptó cargamentos ilegales de partes de armas de fuego, que pretendían ser ingresadas por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, todo se dio en medio del desarrollo de las labores de control y fiscalización que se realizan todos los días en las terminales aéreas.

El primer hallazgo se produjo durante acciones de perfilamiento y control desarrolladas por algunos funcionarios durante la inspección de un paquete proveniente de Pompano Beach, Florida, Estados Unidos.

Según la Dian, el contenido en un principio fue declarado como un equipo de gimnasio. Sin embargo, tras levantar sospechas y revisarlo más a fondo, fueron descubiertas 26 correderas para fusil ocultas.