BOGOTÁ

No era solo ropa y juguetes lo que identificó el escáner: Policía se llevó tremenda sorpresa tras lo hallado en el aeropuerto El Dorado

La experiencia y pericia de los policías fue clave para el hallazgo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
20 de febrero de 2026, 10:52 a. m.
Hallazgo en Aeropuerto El Dorado.
Hallazgo en Aeropuerto El Dorado. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los delincuentes cada vez se la ingenian para pasar por alto los controles de las autoridades en el país. Precisamente, durante las últimas horas, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó un hallazgo en el Aeropuerto El Dorado al interior de una encomienda procedente del municipio de Guaduas.

Según la Policía, al interior de una encomienda de juguetes y ropa, los uniformados hallaron dos armas de fuego tipo carabina.

“En medio de los diferentes controles que se adelantan en esta terminal aérea y en una de las revistas a las bodegas de envíos nacionales, al ser verificada una encomienda de ropa y juguetes por escáner, se pudo evidenciar que en su interior presentaban inconsistencias”, se indicó desde la Policía.

De acuerdo con la teniente coronel Carolina Ibague, comandante de la estación de Policía del Aeropuerto El Dorado, la encomienda estaba en las bodegas de envíos nacionales.

Bogotá

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Bogotá

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

4 Patas

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

Bogotá

Este es el centro comercial más lujoso de Bogotá; hay Louis Vuitton, Calvin Klein y más

Bogotá

Bogotá bajo las nubes: lluvias, frío y paraguas en mano este 20 de febrero

Vehículos

Estación de TransMilenio cerrará uno de sus vagones; planee su nuevo viaje con anticipación

Bogotá

Pilas, nuevo cierre en la avenida Boyacá: ¿por cuánto tiempo estará bloqueado este punto en el corredor vial?

Nación

La verdadera historia tras la pelea en el vuelo de Latam por un pasajero problemático: policía tuvo que ingresar al avión para detener al implicado

Nación

Encuentran partes para fusil en el Aeropuerto El Dorado: Dian hizo el hallazgo en un paquete para gimnasio y en un equipaje

Bogotá

Alerta viajeros: protesta de trabajadores de Migración Colombia genera demoras en el Aeropuerto El Dorado

Es importante destacar en esta actividad la pericia y experiencia de los uniformados, quienes usando los medios tecnológicos como el escáner y sus conocimientos, detectaron estas armas”, destacó la oficial de la Policía Nacional.

Así mismo, la teniente coronel Ibague indicó que la encomienda ilícita tenía como destino la ciudad de Ibagué.

“Los uniformados de la estación de Policía del Aeropuerto continuarán realizando estas actividades de prevención y control para mitigar estos hechos que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos”, agregó la teniente coronel.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, en lo que va corrido del año 2026 ha logrado incautar en la ciudad más de 158 armas de fuego.

‘Buscaban convertir’ marihuana en luz: así cayó un cargamento de droga en El Dorado

Vale la pena recordar que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) anunció en días pasados que interceptó cargamentos ilegales de partes de armas de fuego, que pretendían ser ingresadas por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, todo se dio en medio del desarrollo de las labores de control y fiscalización que se realizan todos los días en las terminales aéreas.

El primer hallazgo se produjo durante acciones de perfilamiento y control desarrolladas por algunos funcionarios durante la inspección de un paquete proveniente de Pompano Beach, Florida, Estados Unidos.

Según la Dian, el contenido en un principio fue declarado como un equipo de gimnasio. Sin embargo, tras levantar sospechas y revisarlo más a fondo, fueron descubiertas 26 correderas para fusil ocultas.

Más de Bogotá

Cantante de TransMilenio se hace viral por impactante cifra recolectada en su trabajo.

Cantante de TransMilenio reveló la impactante cifra que gana en 5 horas de trabajo

Plaza España

¿Milagro o leyenda? La historia oculta tras los muros de una de las iglesias más viejas de Bogotá

Jornada de adopción de mascotas en Bogotá

Feria Huellas en Bogotá: requisitos para la adopción de animales

El centro comercial que por más de tres décadas ha sido referente de glamour y lujo en Bogotá.

Este es el centro comercial más lujoso de Bogotá; hay Louis Vuitton, Calvin Klein y más

Cielo nublado y lluvias intermitentes marcarán la jornada en Bogotá, según el pronóstico del Ideam y el Idiger.

Bogotá bajo las nubes: lluvias, frío y paraguas en mano este 20 de febrero

Transmilenio activó una operación especial de movilidad que estará vigente hasta el 24 de diciembre.

Estación de TransMilenio cerrará uno de sus vagones; planee su nuevo viaje con anticipación

Cierre de avenida Boyacá por obras del metro.

Pilas, nuevo cierre en la avenida Boyacá: ¿por cuánto tiempo estará bloqueado este punto en el corredor vial?

x

¿Quién fue Antón Hero? La historia del zapatero español que le dio nombre al barrio Chapinero en Bogotá

Gatitos en una jaula en un refugio de animales.

Parque El Virrey, escenario de importante jornada de adopción: animales podrán encontrar una familia

Noticias Destacadas