Papá de Juan Felipe Rincón revela por qué generales no estuvieron en el velorio de su hijo; salpica al general (r) Salamanca

Una de las cosas que más ha llamado la atención es que el exinspector de la Policía reveló la razón por la que otros generales y altos mandos no estuvieron presentes en el velorio de su hijo. En diálogo con el pódcast Más Allá del Silencio , aseguró que todo se dio por una orden del entonces director de la Policía Nacional, general (r) William Salamanca.

“No es fácil decirlo, pero lo voy a hacer bajo mi responsabilidad. Lamentablemente, el subdirector de la Policía y el director general de la Policía dieron la orden de que los generales no asistieran al sepelio de mi hijo ”, comentó.

General (r) William Rincón contó cómo se enteró de la muerte de su hijo Juan Felipe: “Para no herirme”

Rincón afirmó que es un episodio que lamenta mucho, pero su objetivo no es acabar con la reputación que tiene la institución. “Eso me generó a mí, impotencia, me defraudaron”, sostuvo.