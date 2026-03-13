Si está en Bogotá y está en busca de su primer trabajo o de encontrar una vacante nueva que se ajuste a sus capacidades y proyectos, la Alcaldía anunció la apertura de más de 2.000 ofertas para los ciudadanos en diferentes áreas de la capital. Esta es la manera en la que puede postularse de manera virtual.

Vacantes de empleo para trabajar los fines de semana: así puede postularse

El primer paso para acceder a las vacantes es registrarse en la página del Servicio Público del Empleo: www.serviciodeempleo.gov.co. Allí puede completar la información de su hoja de vida y aplicar a todas las vacantes que se adecúen a su perfil.

Para las personas que requiere, hay atención personalizada en el centro presencial. Foto: Alcaldía de Bogotá

Para las personas que requieran de atención personalizada, pueden dirigirse al punto de atención presencial de la Agencia Distrital del Empleo de Bogotá, el cual está ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12. El horario de atención en la sede es de lunes a viernes de 8 de la mañana a las 4 de la tarde.

En el centro de atención, los bogotanos podrán recibir orientación para registrar su hoja de vida en la plataforma del distrito, así como acompañamiento para fortalecer el perfil laboral al mejorar la hoja de vida. Al mismo tiempo, si el perfil de la persona se ajusta a la perfección a un empleo, desde la sede presencial se hace el envío directo de la postulación a la empresa.

El plazo para presentar su postulación a las 2.221 vacantes que anunció la Alcaldía recientemente es el próximo sábado 14 de marzo.

Más de 8.600 ofertas de empleo, 200 especiales para mujeres. Foto: Getty Images / Alcaldía de Bogotá / Montaje: Semana

Vacantes disponibles para los bogotanos hasta el 14 de marzo

De acuerdo con los detalles de la Alcaldía, estos son algunos de los cargos a los que las personas pueden postularse mediante la página en mención:

Auxiliares contables

Jefe de recursos humanos.

Director de construcciones.

Maestro de obra.

Inventarista.

Consultor inmobiliario.

Consultor inmobiliario de comercio.

Auxiliar contable.

Analista senior de cartera.

Analista senior de contabilidad.

Analista senior de nómina.

Coordinador de cartera.

Coordinador de impuestos.

Especialista de contabilidad.

Especialista en cuentas por pagar.

Gestor inmobiliario.

Supervisor de zona.

Especialista en arquitectura de red móvil.

Técnico de café.

Asesor comercial.

Médico especialista en pediatría.

Auxiliar de laboratorio.

Analista químico farmacéutico.

Jefe de sede coordinador nodo.

Instrumentador quirúrgico.

Enfermero profesional.

Enfermero auditor.

Auxiliar administrativo de cartera.

Auxiliar de cocina y servicio.

Auxiliar de servicios generales hospitalarios o hoteles.

Auxiliar de dietas.

Docente de música.

Docente de artes.

Psicopedagogos o licenciados de educación especial.

Auxiliar de tienda.

Ingeniero químico de ventas.

Ingeniero de ventas y soporte técnico.

Auxiliar de sistemas.

Analista administrativo.

Asesor inmobiliario.

Líder de servicios de psicología organizacional.

Ejecutivo comercial.

Coordinador de exportaciones.

Asistente ejecutivo.

Coordinador de importaciones.

Ingeniero de desarrollos.

Ingeniero de infraestructura.

Analista de proceso.

Asistente de inventarios.

Auxiliar de mezcla y molino.

Auxiliar de calidad.

Montacarguista.

Tornero fresador.

Auxiliar técnico de soplado e inyección.

Asistente de calidad e innovación.

Auxiliar de puertas automotriz.