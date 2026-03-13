Vacantes de empleo para trabajar los fines de semana: así puede postularse

Las ofertas laborales para los fines de semana son una alternativa atractiva para quienes buscan aumentar sus ingresos y organizar mejor su tiempo. En muchas ocasiones, estas vacantes están dirigidas a personas con poca experiencia o a quienes estudian entre semana, ya que permiten liberar días para asistir a clases, realizar trámites o atender asuntos personales.

¿Dónde ver las vacantes disponibles y cómo postularse?

En línea con esta tendencia, actualmente múltiples empresas en todo el país han abierto más de mil vacantes con este horario. Para conocer todas las oportunidades disponibles, puede ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y postularse a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ejecutivo(a) comercial fines de semana

Ciudad: Bogotá D.C.

Empresa: Tuya

En este rol tendrá la oportunidad de brindar un acompañamiento integral a los clientes del sector retail.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Disponibilidad para laborar todos los sábados y domingos del mes.

Orientación al logro y al cumplimiento de metas

Habilidad para relacionarse con los clientes de forma empática, cercana y respetuosa

Interés genuino por el área comercial y las ventas

Capacidad para escuchar activamente, identificar necesidades y ofrecer soluciones.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de surtido fines de semana

Ciudad: Bogotá D.C.

Empresa: Alkosto – Ktronix

Como auxiliar de almacén, será parte fundamental del área de logística, asegurando que los productos estén siempre disponibles y correctamente organizados para los clientes.

Responsabilidades:

Recibir y organizar mercancías en el almacén.

Garantizar que los productos estén correctamente etiquetados.

Colaborar en el inventario periódico del almacén.

Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses como auxiliar de almacén o cargo similar.

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

Ser estudiante máximo estar en 7 semestre.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

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Asesor fines de semana

Ciudad: Bogotá D.C.

Empresa: Manufacturas Eliot y PASH

Se buscan asesor comercial sabatino para las sedes, quien será responsable de asesorar a los clientes y promover nuestras colecciones de ropa, brindando una experiencia de compra cercana y efectiva.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.

Habilidades en comunicación, asesoría comercial, negociación y cierre de ventas.

Orientación al cliente y cumplimiento de resultados.

¡Postúlese aquí!

Informador de ventas

Ciudad: Bogotá D.C.

Empresa: Coninsa

Si le apasiona el trabajo en equipo, se enfoca en resultados sobresalientes y le motiva crear experiencias memorables para los clientes, ¡esta oportunidad es para usted!

Requerimientos:

Bachiller, técnica, tecnológica o estudiante de carreras administrativas, comerciales, mercadeo o afines.

Mínimo 6 meses de experiencia laboral general y 3 meses específicos en el área comercial.

Manejo de herramientas Office y una vocación innata de servicio al cliente.

¡Postúlese aquí!

Cajero fin de semana

Ciudad: Manizales

Empresa: Homecenter

Si es una persona determinada y con atención al detalle, este puesto es para usted.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera cordial y eficiente.

Manejar transacciones de caja con precisión.

Asegurar la correcta gestión del efectivo y de los documentos relacionados.

Colaborar con el equipo para mejorar los procesos de atención al cliente.

Resolver dudas y problemas de los clientes de manera proactiva.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como cajero asistente de caja u operador de cobro.

Habilidades sólidas en manejo de efectivo y atención al cliente.

Capacidad para trabajar bajo presión y en equipo.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos.

Conocimiento básico de herramientas informáticas de gestión de caja.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.