Preocupación por toda una familia que desapareció en un barrio de Bogotá: revelan llamada clave

Hay preocupación en la ciudad de Bogotá por la desaparición de toda la familia Reina Carrillo, que fue vista por última vez el pasado 22 de marzo en el barrio Venecia, ubicado en la localidad de Tunjuelito.

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En total son cinco las personas de las que no se tiene ninguna pista de su paradero: Alexis Reina, de 44 años; Yessica Carrillo, de 42; Alexandra Reina, de 19, y dos menores de 2 y 12 años.

De acuerdo con lo que han dicho hasta el momento los allegados, la familia vive en una casa del barrio Fátima. Sin embargo, el día de la desaparición se encontraban en un parque de Venecia. Al parecer, llegaron allí para disfrutar de un rato de descanso.

Estas son dos de las personas de la familia desaparecida en Bogotá. Foto: Noticias Caracol

Poco después, no se supo nada más de ellos y las preguntas comenzaron a rondar sobre qué fue lo que ocurrió. Las horas pasaron y no se tuvieron noticias, por lo que la preocupación creció mucho más.

Tras esperar un rato, se dirigieron hasta la vivienda y encontraron todo en su lugar, lo que aumentó el misterio en el caso, pues lo único que hace falta es el coche en el que llevaban a la menor de dos años.

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Uno de los hermanos de la mujer habló con el medio Citytv y contó que un integrante de su familia recibió una supuesta llamada extorsiva en la que le aseguraron que tenían en su poder a una de las menores.

El delincuente les pidió a los allegados de las víctimas reunir dos millones de pesos para entregar a la niña. “Escúcheme muy bien, porque yo primero le garantizo que reciba a su hija, que se asegure que su hija está bien“, mencionó el secuestrador.

Esta es una de las jóvenes que también está desaparecida. Foto: Noticias Caracol

En medio de la conversación, el familiar preguntó por el resto de las personas, pero el delincuente simplemente contestó: “Yo respondo por la integridad de su hija y para entregársela a usted sana y salva. ¿Listo? No me voy a comprometer más. Yo aquí también estoy arriesgando mi integridad; así como usted espera en su casa, a mí también me esperan“.

Por el momento y más allá de esta llamada, no se sabe el paradero de los cinco miembros de la familia, por lo que las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones del caso.