Señalado acosador en TransMilenio fue capturado en flagrancia por patrullera de la Policía

Los casos de acoso en TransMilenio por parte de algunos desadaptados preocupa a la ciudadanía, puntualmente a las mujeres, quienes en ocasiones deben soportar situaciones indeseables cuando se movilizan en este medio de transporte de Bogotá.

Sin embargo, en ocasiones el actuar de las autoridades es clave para capturar a los acosadores sexuales, de modo que puedan ser puestos a disposición de la justicia.

En un reciente caso, una mujer que se movilizaba en un bus de TransMilenio por la Troncal Caracas, fue víctima de un presunto acosador. Con lo que no contaba este individuo, es que a pocos metros iba una mujer, patrullera de la Policía Nacional, quien luego de percatarse de lo que estaba ocurriendo procedió a detenerlo.

A través de su cuenta en Twitter, TransMilenio expuso el caso junto a imágenes del momento en que el hombre fue detenido por la uniformada.

De acuerdo con TransMilenio, todo ocurrió este lunes 24 de abril en instantes en que la patrullera se dirigía a su vivienda, luego de haber terminado turno.

Una vez detenido, fue la misma patrullera quien se encargó de todo el procedimiento, pues ella logró percatarse de lo que estaba haciendo este sujeto con la pasajera.

“Un acosador menos ! Una uniformada de @PoliciaBogota que iba para su casa al terminar turno, no dudó en actuar en medio de un bus al percatarse que un sujeto estaba acosando a una mujer, quién estaba llena de pánico. La misma mujer Policía se encargó de todo el procedimiento”, informó TransMilenio.

Joven cuenta cómo se salvó de ser robada en TransMilenio

Las redes sociales se han convertido en plataformas en las que día a día los usuarios comparten contenidos informativos y de entretenimiento; no obstante, también se han convertido en un medio empleado para elevar denuncias sobre las problemáticas cotidianas o sobre hechos particulares frente a los que se desea desahogarse, e incluso buscar soluciones.

Precisamente, este es el caso de una joven identificada como María Camila Ortiz, quien a través de sus redes sociales, más precisamente su cuenta de Twitter, decidió compartir con sus seguidores una reciente situación de peligro vivida al interior de una estación del sistema masivo de transporte de Bogotá, TransMilenio. Abogó a su vez por una acción contundente de las autoridades y de la misma empresa, para prevenir que otras personas sean víctimas de hechos parecidos.

Según Ortiz, si bien el balance general de lo ocurrido puede ser tomado como positivo, en tanto los delincuentes no lograron su cometido, robarla, sí alcanzaron a hacerle daño, pues según denunció la escopolaminaron.

De acuerdo con la narración de la joven, los hechos tuvieron lugar en inmediaciones de la estación de TransMilenio de la calle 45 con Avenida Caracas, en la localidad de Teusaquillo, una de las más concurridas y peligrosas del sistema.

La joven dijo los hechos comenzaron cuando, una vez dentro de la estación, y cuando se encontraba haciendo fila en uno de los vagones sentido sur-norte, sintió que una mujer, a la que la joven se refirió como “una extranjera, veneca”, se acercó demasiado a ella bajo el argumento de que la estaban empujando. Ella se percató de que las intenciones de la otra usuaria eran otras, al evidenciar que “abren el bolsillo de mi chaqueta”.

Si bien la joven no denunció el hecho, sí advirtió que decidió tomar algunas prevenciones, al alejarse de ella, denunciando que la mujer “intentaba sacar mi celular”.

“Obviamente, me alteré gritándole”, afirma la tuitera, quien comenta que en el lugar también evidenció que otra situación similar estaba ocurriendo con otro usuario que estaba siendo robado por “otro extranjero”.

Según la denuncia de la joven, en medio de la confusión misma del escenario, “siento que algo cae en mi cara y me comienzo a sentir mareada y con ardor en los ojos. Me asusté y así, desorientada, me subí al primer TransMilenio qué pasó”, afirmando que pensó que era el servicio que le servía para dirigirse al sector de Puente de Guadua.

Sintiéndose mareada, la joven comenta que pidió ayuda al conductor, quien accedió a dejarla en la estación de Flores, ubicada aproximadamente en la calle 67, sobre la misma troncal Caracas, donde finalmente tomó el servicio indicado para llegar a su destino.

No obstante, según la joven, al interior del bus comenzó a evidenciar que sus “manos no respondían” y que “el ardor en la garganta y los ojos no paraban”. Admite que se sintió mareada, con náuseas, pero finalmente logró llegar a su casa.