Programe la ruta: hay cierre total de la avenida Primero de Mayo entre la avenida Villavicencio y calle 42 por obras del metro de Bogotá

Avanzan las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá con la construcción del viaducto (izaje de vigas cajón) y por ello las autoridades han anunciado nuevas medidas de movilidad en la ciudad.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de la avenida Primero de Mayo entre avenida Villavicencio y calle 42 sur en dos etapas no simultáneas.

Etapa 1: Cierre total de calzada norte y sur de la avenida Primero de Mayo entre avenida Villavicencio y calle 42 sur.

Cierre total de calzada norte y sur de la avenida Primero de Mayo entre avenida Villavicencio y calle 42 sur. Etapa 2: Cierre total de la calle 42 sur por avenida Primero de Mayo.

De acuerdo con las autoridades, los cierres, que iniciaron el 10 de noviembre y el cual será por un período aproximado de 45 días, se realizarán entre las 11:30 p. m. y las 04:00 a. m.

La SDM dio a conocer el Plan de Manejo de Tránsito establecido para estas intervenciones con el fin de facilitar la ejecución de las actividades y garantizarles la seguridad a todos los usuarios de la vía.

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público (etapa 1)

Quienes circulen por la avenida Primero de Mayo en sentido oriente – occidente, deberán tomar la calle 42 sur al occidente – carrera 79 al sur – calle 45 sur al oriente por donde se empalma a su recorrido habitual (ver mapa 1 - color morado).

Las personas que se muevan por la avenida Primero de Mayo en sentido occidente – oriente, deberán tomar la avenida Villavicencio al oriente – carrera 78 al norte - calle 40C sur al oriente - carrera 72R/carrera 73 al Norte – calle 40 sur al occidente por donde se empalma a su recorrido habitual (ver mapa 1 color azul).

Mapa 1. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público (etapa 2)

Los usuarios que se movilicen por la avenida Primero de Mayo en sentido oriente – occidente, deberán tomar la calle 41 sur al occidente – Transversal 78J al sur – calle 42 sur al occidente – carrera 79 al sur – calle 45 sur al oriente por donde se empalma a su recorrido habitual (ver mapa 2 - color negro).

Quienes se desplacen por la avenida Primero de Mayo en sentido occidente – oriente, deberán tomar la avenida Villavicencio al oriente – carrera 78 al norte - calle 40C sur al oriente - carrera 72R/carrera 73 al Norte – calle 40 sur al occidente por donde se empalma a su recorrido habitual (ver mapa 2 color verde).

Las personas que circulen por la calle 42 sur en sentido oriente -occidente y tomen la avenida Primero de Mayo al oriente, deberán tomar la carrera 78 al norte - calle 40C sur al oriente - carrera 72R/carrera 73 al Norte – calle 40 sur al occidente por donde se empalma a su recorrido habitual (ver mapa 2 - color morado y verde).

Los usuarios que van por la calle 42 sur en sentido occidente -oriente y tomen la avenida Primero de Mayo al occidente, deberán tomar la calle 42 sur al occidente – carrera 79 al sur – calle 45 sur al oriente por donde se empalma a su recorrido habitual (ver mapa 2 - color café y negro).

Mapa 2. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Tránsito de peatones

Durante la Etapa 1 los peatones continuarán circulando por las zonas destinadas y señalizadas para su circulación.

Durante la Etapa 2 los peatones que cruzan la avenida Primero de Mayo con calle 42 sur, deberán cruzar por los pasos peatonales semaforizados del costado oriental de la avenida Primero de Mayo con calle 41B sur y avenida Villavicencio (ver mapa 3 color morado).