Protesta frena Transmilenio en la Caracas y obliga desvíos en el centro de Bogotá; estas son las vías alternas que puede tomar

Persisten las manifestaciones en la Avenida Caracas con calle 15, bloqueando la operación de TransMilenio.

11 de marzo de 2026, 6:41 p. m.
Manifestaciones en la Avenida Caracas en Bogotá detienen por más de tres horas las operaciones de TransMilenio.
Manifestaciones en la Avenida Caracas en Bogotá detienen por más de tres horas las operaciones de TransMilenio. Foto: Tomada de las redes sociales

Durante la tarde de este miércoles, 11 de marzo, una serie de manifestaciones en el centro de Bogotá ha provocado interrupciones en la operación del sistema TransMilenio.

Según los reportes emitidos por la cuenta oficial del servicio de transporte masivo, las afectaciones en la circulación de los articulados se han extendido por un periodo superior a las tres horas, impidiendo el cumplimiento de las frecuencias habituales en el sector.

La contingencia se originó a las 2:54 p. m., cuando el sistema informó sobre la presencia de movilizaciones ajenas a la operación en la Avenida Caracas con calle 15. Este bloqueo inicial generó retrasos inmediatos en servicios específicos como las rutas AF60 y CF19.

Quince minutos después del primer reporte, el sistema notificó que los buses afectados iniciaron desvíos por la carrera Décima con el fin de garantizar la continuidad del traslado de los usuarios que se movilizaban hacia el corazón de la ciudad.

A medida que avanzó la jornada, la congestión en el eje ambiental y la troncal Caracas se intensificó. Sobre las 3:49 p. m., TransMilenio procedió a habilitar un contraflujo por la Avenida Caracas para permitir el paso de los vehículos en ambos sentidos y evitar el estancamiento total de la flota.

No obstante, al cierre de las 6:00 p. m., la entidad confirmó que las movilizaciones persisten, lo que mantiene bloqueada la operación normal en dirección al centro de Bogotá.

Ante la persistencia de las protestas, las autoridades de transporte recomendaron a la ciudadanía la búsqueda de trayectos alternos.

Para quienes realizan viajes entre el norte y el sur o a la inversa de la capital, se sugirió el uso de rutas que transiten por la Avenida NQS (carrera 30).

Por otro lado, para los ciudadanos que mantienen como destino el centro de la ciudad, se recomendó el uso de los servicios del SITP que circulan por la carrera Séptima, la carrera 11 o la carrera Décima.

Debido a las demoras registradas durante este miércoles, la cuenta oficial de X @TransMilenio instó a los usuarios a monitorear constantemente los canales de comunicación institucionales para conocer el estado de las troncales en tiempo real.

Hasta el momento, el sistema no ha identificado el origen ni los motivos que impulsan estas movilizaciones que dificultan el tránsito en la zona, por lo que el tiempo de restablecimiento total del servicio permanece sujeto al desarrollo de la jornada de protesta.