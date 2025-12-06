Show de luces ‘Brilla Sueños’ inicia temporada en Bogotá: detalles del plan familiar

Brilla Sueños inició su temporada el 27 de noviembre con un recorrido sensorial que estará disponible en Bogotá hasta el 12 de enero, con excepción del 24 y 31 de diciembre. En su primer día de apertura, el espectáculo superó las 10.000 personas asistentes, convirtiéndose en el comienzo más concurrido de sus seis ediciones. Según sus organizadores, esta propuesta busca que el público “explorará su mundo interior, conectará con su imaginación, enfrentará sus miedos, celebrará sus recuerdos y llegará a un mensaje final de despertar, reflexión y transformación personal”.

El director de Brilla Entretenimiento, Carlos Pinzón, señaló que, pese a ser la sexta versión, cada edición presenta nuevos enfoques y contenidos. “Esta apertura al público nos llena de emoción. A pesar de ser esta la sexta edición, todas son propuestas innovadoras y diferentes; es por ello que para Brilla Sueños llegamos con sorpresas como show de luces y muchas más que pensamos para los asistentes”, afirmó.

Brilla Sueños es una invitación para que los asistentes exploren su mundo interior, conecten con su imaginación y celebren sus recuerdos. | Foto: Suministrada / API

El recorrido inicia con un escenario que representa el instante de conciliar el sueño —contar ovejas y parpadear— para luego cruzar el umbral hacia un espacio que simboliza el inicio del mundo onírico. De allí, el público se encuentra con un sendero de insectos que conduce a marionetas gigantes, coristas y acróbatas. Más adelante, un piso interactivo con 200 pads que reaccionan al paso con luz y sonido invita a construir el sueño de manera activa.

La experiencia avanza por escenas relacionadas con recuerdos, pesadillas y paisajes iluminados, así como por un bosque de tubos LED. En el cierre, el ‘Muro de los Sueños’ permite dejar mensajes antes de llegar al último escenario, donde tres rostros gigantes y un ojo proyector marcan el despertar final de la conciencia.

Las familias podrán disfrutar del evento del 27 de noviembre al 12 de enero, justo detrás del Campín, de 6:00 p. m. a 10:00 p. m.