Barrio Diamante II, uno de los más peligrosos de Bucaramanga, ¿por qué?

Los constantes casos de inseguridad colmaron la paciencia de los habitantes del barrio Diamante II, de la ciudad de Bucaramanga, quienes han denunciado que las autoridades “bajaron la guardia” en el sector y ahora los delincuentes atacan por doquier, poniendo en riesgo la vida de muchos.

En la última semana, por ejemplo, se registraron tres hurtos en un solo día. Los modos de robo van desde asaltos con pistolas y cuchillos, hasta agresiones físicas y verbales. De hecho, en uno de estos ataques, un joven de 21 años, recibió un disparo en un pierna con un arma traumática.

“Se ha suscitado un sinnúmero de atracos a las personas, robos de celulares, la situación es terrible”, señaló el presidente de la Junta de Acción Comunal de este barrio, ubicado en la Comuna 10 de la capital santandereana.

“Primero una pareja estaba en su moto y los atracaron, el novio de la chica reaccionó y los ladrones dejaron una moto abandonada. Luego en otro lugar atracaron a un señor al frente de su casa, le quitaron el celular. También a un mensajero, entregó a un local a dejar un paquete y le robaron la moto”.

Ante esta situación, que viene en aumento desde el mes de febrero, la comunidad del sector ha realizado marchas y llamados a las autoridades, para que así como desarticulan constantemente bandas dedicas al narcotráfico en la ciudad, también amplíen los controles para capturar a los ladrones.

Por su parte, la Secretaría del Interior de Bucaramanga aseguró que el barrio Diamante II, forma parte de los controles prioritarios que adelanta la administración municipal junto con la Policía metropolitana, los cuales además de combatir el hurto, también busca reducir el tráfico de estupefacientes.

“Frente a los recientes hechos, nuestros agentes adelantan una investigación, con ayuda de los videos de las cámaras de seguridad del sector, de la cual muy pronto se tendrán resultados”, mencionó la cartera municipal.

Asimismo, se realizarán campañas de prevención y estrategias para reducir este flagelo que afecta desde niños hasta adultos mayores.

Cabe recordar que hace menos de un año, la Alcaldía de Bucaramanga entregó un moderno sistema de alarma comunitaria a este sector, con el propósito de combatir el delito, así como también comunicar masivamente las acciones que aporten al bienestar social.

Durante tres años este sistema alarma (74 cornetas), compuesto por amplificadores, radio módem, un teléfono celular, entre otros elementos, estuvo inactivo. Sin embargo, pese a la reactivación, no ha sido suficiente para detener a los delincuentes.

El tema de inseguridad no solo preocupa a los bumangueses, quienes por temor optan por no salir o no transitar por ciertos sectores; también al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, quien aseguró que la fuerza pública reforzará su capacidad para combatir a estos delincuentes.

”Aquí tenemos que seguir intensificando el trabajo articulado entre Policía, Ejército, autoridades de tránsito y alcaldes para que se sigan dando resultados. Desde luego, tenemos que seguir reforzando la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga y sobre todo en los lugares comerciales”, señaló el mandatario