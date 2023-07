Campesinos bloquean la vía San Alberto - Bucaramanga; estos son los motivos

Una difícil situación se presenta en la vía que comunica a los departamentos de Cesar, Santander y Norte de Santander como consecuencia de los bloqueos que adelanta un grupo de personas en dos puntos de este corredor vial, que conecta el interior del país hacia la costa Atlántica.

La primera obstrucción vial se registra en el sector Medio Vijagual (Norte de Santander) entre El Playón (Santander) y San Alberto (Cesar); igualmente, el segundo en el sector Tropezón, en plena troncal del Magdalena Medio.

Manifestantes rechazan la construcción de un relleno sanitario. - Foto: Suministrada.

La decisión del bloqueo la tomó un grupo de habitantes quienes buscan, según dijeron, llamar la atención de las autoridades gubernamentales y alzar su voz de rechazo en contra de la construcción de un relleno sanitario en zona rural del municipio de La Esperanza, en Norte de Santander.

“No estamos de acuerdo con ningún relleno sanitario. Nos quieren botar la basura de 12 municipios acá y no lo vamos a permitir. Debemos ser claros, nosotros no estamos de acuerdo con este basurero porque se van a dañar todas las fuentes hídricas, las aguas, el ganado, todo lo que es comida. Un no rotundo”, aseguró uno de los manifestantes.

Ante esta situación, los ciudadanos hacen un llamado a los entes encargados para que hagan presencia en los sectores donde se realiza el bloqueo y desde allí se instale una mesa de diálogo para la concertación de los pasos a seguir en la cancelación del trámite que otorga la licencia ambiental radicada por la empresa Bioger ante Corponor.

“La comunidad está dispuesta a quedarse acá día y no para que no se construya el relleno. Pedimos que las autoridades se pronuncien rápidamente para que esto no pase a mayores consecuencias. Invitamos a los conductores a buscar vías alternas para que no queden atrapados por el bloqueo”, agregó el ciudadano.

Este es el posible terreno, vía Vijagual. - Foto: Suministrada a SEMANA

Así mismo, la comunidad señala que la construcción de un relleno sanitario en el sector de El Vijagual representa “un gran impacto ambiental negativo, que afecte la vida y la salud de nuestros habitantes”.

El riesgo se debe a que llegarían al municipio de La Esperanza aproximadamente 1.500 toneladas diarias de basuras, provenientes de tres departamentos: Santander (Bucaramanga, Suratá, Matanza, Río Negro, El Playón y Sabana de Torres), Norte de Santander (Cáchira y La Esperanza) y el departamento del Cesar (San Alberto, San Martín, Aguachica y Gamarra).

Este bloqueo vial ya completa casi 24 horas, dado que inició sobre las 10:00 a.m. del pasado lunes 4 de julio. En ese sentido el pasado de vehículos está restringido para quienes se dirigen desde el interior del país hacia la costa Atlántica.

Diputados apoyan a la comunidad

Este proyecto está siendo estudiado por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Copornor), solicitado por la empresa Bioger S.A., E.S.P., y autorizado por la actual administración municipal.

Manifestantes en la vía San Alberto - Bucaramanga. - Foto: Suministrada.

De manera unánime, los diputados del departamento apoyaron al Comité ‘No al Relleno Sanitario’ que pidió ser escuchado en estas instancias, ya que este proyecto representa un riesgo para la salud y vida de los esperanceños, donde no ha sido socializado con la comunidad y se está avanzando en la aprobación de viabilidad del suelo.

Según lo plasmado en la resolución número ST 1384 del 6 de septiembre de 2022, este relleno sanitario “no requiere excavaciones de trincheras a profundidad y tendrá una altura de 42 metros”.

Sin embargo, este tipo de proyectos tiene afectaciones climáticas, hídricas, del suelo, del ambiente, de fauna y flora y, por supuesto, sociales, por lo que se localizaría “en el margen izquierdo de la Vía Nacional Bucaramanga-San Alberto km 84+000, predio denominado La Rinconada en la vereda Vijagual Medio de La Esperanza, Norte de Santander”.