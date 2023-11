Hombres armados habrían amenazado a trabajadores de salud que protestan en vía El Banco-Tamalameque por secuestro de odontólogo.

En diálogo con SEMANA, Alfonso Bayter, padre de Juan Carlos y gerente de la Clínica Previsalud, dijo este viernes, 3 de noviembre, que hasta el momento no saben nada del paradero de su hijo. Además criticó al Estado por no desplegar un operativo así como se ha hecho para la liberación del padre del futbolista Luis Díaz.

“No se sabe nada de mi hijo, no se han comunicado. Se me juntó también que los trabajadores cerraron la vía nacional que conduce hacia Cartagena, están apoyando una protesta para pedir por la liberación de mi hijo, aunque también se ha dificultado realizar unos pagos por la crítica situación económica que vive el país”, dijo a SEMANA.

“Ya son 18 días desde el secuestro de mi hijo, y ese tiempo llevo encerrado en la casa. El solo hecho de yo pensar que se me puede ir la señal no lo quiero imaginar”, expresó.

También confirmó: “unos trabajadores me dijeron en la mañana que hombres armados llegaron a amedrentarlos, y que uniformados de la Policía habían controlado la situación, pero no se que más pudo pasar después de eso”.

El empresario Alfonso Bayter también hizo una dura advertencia al Gobierno. “Estoy a punto de amarrarme a la Plaza de Bolívar, la verdad que sí, ya está bueno, no se nada de mi hijo, exijo una respuesta. Yo no gano dólares ni euros, aquí en El Banco ya no hay plata, hay es deudas, al corte al 31 de octubre debo 5.300 millones de pesos, no tengo como pagar. El 1 de noviembre me tocó cerrar la UCI adultos; si vendo todo los perjudicados son los habitantes de esta región”.