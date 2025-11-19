Bucaramanga
Cayeron la Reina y otros tres presuntos fleteros en Bucaramanga: así robaban a usuarios bancarios en la ciudad bonita
A dos de sus víctimas les habían arrebatado 63 millones de pesos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Las autoridades en Bucaramanga acaban de propinar un certero golpe a una banda de fleteros que tenía azotados a los usuarios de entidades financieras en la capital santandereana.
Según indicó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, de la organización delincuencial hacían parte por lo menos cuatro personas, las cuales fueron captadas en cámaras de seguridad cuando hacían sus fechorías.
Ellas fueron identificadas como Viviana Lizeth Gutiérrez, alias Liz; Jully Lucía Pinto, alias Valeria; Héctor Steven Rodríguez, alias Megaman, y a quien señalan de ser la líder de la organización delincuencial, Jéssica Valenzuela, alias la Reina.
Las autoridades aseguraron tener evidencia de cómo estas cuatro personas acudían a las entidades financieras y simulaban ser usuarios mientras seleccionaban, marcaban y seguían a sus víctimas después de que estas retiraran altas sumas de dinero.
Uno de los casos, detalló la Policía de Bucaramanga, sucedió el 31 de agosto de 2024 cuando en la carrera 33A con calle 19, los delincuentes le quitaron 15.000.000 de pesos a una persona que acababa de retirar esa suma de dinero en una entidad financiera del nororiente de la ciudad.
“La víctima fue abordada por cuatro sujetos en dos motocicletas, quienes lo intimidaron con armas de fuego. Durante este hecho, la víctima fue arrojada al piso y golpeada en repetidas ocasiones”, explicó la Policía.
Pero no es el único hurto que le atribuyen a la banda de la Reina.
Otro episodio similar sucedió el 5 de septiembre de 2024 en la avenida Samanes con carrera 9, sector Real de Minas.
Según recopiló la Policía, ese día le robaron la suma de 48.000.000 de pesos a otro usuario bancario.
“Los delincuentes, que se movilizaban en motocicleta, lo intimidaron con arma de fuego y le arrebataron el bolso donde transportaba el dinero”, señalaron las autoridades.
Los movimientos de la banda quedaron registrados en cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron clave para la expedición de órdenes de captura y la judicialización.
“Estas capturas se efectuaron mediante orden judicial por los delitos de hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego”, indicaron.
Ahora, enfrentan un proceso judicial que les podría significar una alta condena.