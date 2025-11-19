Suscribirse

Bucaramanga

Cayeron la Reina y otros tres presuntos fleteros en Bucaramanga: así robaban a usuarios bancarios en la ciudad bonita

A dos de sus víctimas les habían arrebatado 63 millones de pesos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 10:59 a. m.
Jéssica Valenzuela, alias 'la Reyna', señalada de liderar una banda de fleteros en Bucaramanga.
Jéssica Valenzuela, alias 'la Reyna', señalada de liderar una banda de fleteros en Bucaramanga. | Foto: Policía de Bucaramanga.

Las autoridades en Bucaramanga acaban de propinar un certero golpe a una banda de fleteros que tenía azotados a los usuarios de entidades financieras en la capital santandereana.

Según indicó la Policía Metropolitana de Bucaramanga, de la organización delincuencial hacían parte por lo menos cuatro personas, las cuales fueron captadas en cámaras de seguridad cuando hacían sus fechorías.

Contexto: Javier Sarmiento, designado alcalde de Bucaramanga, avanza en el fortalecimiento de la seguridad: se reunió con Mindefensa

Ellas fueron identificadas como Viviana Lizeth Gutiérrez, alias Liz; Jully Lucía Pinto, alias Valeria; Héctor Steven Rodríguez, alias Megaman, y a quien señalan de ser la líder de la organización delincuencial, Jéssica Valenzuela, alias la Reina.

Las autoridades aseguraron tener evidencia de cómo estas cuatro personas acudían a las entidades financieras y simulaban ser usuarios mientras seleccionaban, marcaban y seguían a sus víctimas después de que estas retiraran altas sumas de dinero.

Uno de los casos, detalló la Policía de Bucaramanga, sucedió el 31 de agosto de 2024 cuando en la carrera 33A con calle 19, los delincuentes le quitaron 15.000.000 de pesos a una persona que acababa de retirar esa suma de dinero en una entidad financiera del nororiente de la ciudad.

Alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento, junto al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez.
Alcalde de Bucaramanga, Javier Sarmiento, junto al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. | Foto: Suministrado a Semana

“La víctima fue abordada por cuatro sujetos en dos motocicletas, quienes lo intimidaron con armas de fuego. Durante este hecho, la víctima fue arrojada al piso y golpeada en repetidas ocasiones”, explicó la Policía.

Pero no es el único hurto que le atribuyen a la banda de la Reina.

Otro episodio similar sucedió el 5 de septiembre de 2024 en la avenida Samanes con carrera 9, sector Real de Minas.

Según recopiló la Policía, ese día le robaron la suma de 48.000.000 de pesos a otro usuario bancario.

“Los delincuentes, que se movilizaban en motocicleta, lo intimidaron con arma de fuego y le arrebataron el bolso donde transportaba el dinero”, señalaron las autoridades.

Contexto: La historia del amigo por el que Daniel Muñoz salió de la convocatoria de la Selección Colombia

Los movimientos de la banda quedaron registrados en cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron clave para la expedición de órdenes de captura y la judicialización.

“Estas capturas se efectuaron mediante orden judicial por los delitos de hurto calificado y agravado, y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego”, indicaron.

Ahora, enfrentan un proceso judicial que les podría significar una alta condena.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¡Con los medios NO!: el editorial de El País de Cali tras ataque a RCN en esa ciudad

2. Se desploma la matrícula de estudiantes inmigrantes en Estados Unidos: escuelas entran en alerta

3. Puesto del ranking FIFA de Colombia y bombo para el sorteo del Mundial 2026, tras ganar a Nueva Zelanda y Australia

4. Más líos para Verónica Alcocer: piden a la Unión Europea investigar un lavado de activos

5. Secuestran a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanny Ayala, en una vía del Cauca

LEER MENOS

Noticias relacionadas

BucaramangaHurto

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.