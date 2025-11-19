Bucaramanga

Cayeron la Reina y otros tres presuntos fleteros en Bucaramanga: así robaban a usuarios bancarios en la ciudad bonita

A dos de sus víctimas les habían arrebatado 63 millones de pesos.

19 de noviembre de 2025, 10:59 a. m.