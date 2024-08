¿Cometió delito la mujer que portaba 60 cartuchos para fusil en su vestimenta? Abogado Francisco Bernate se refiere a la polémica

Sin embargo, llama la atención que la joven de 22 años no tenía dichos cartuchos camuflados, que indicara que los debía ocultar de las autoridades, sino que –por el contrario– eran parte de su vestimenta. En la imagen que compartió la Policía se observa que la mujer detenida es seguidora de la banda estadounidense Megadeth y como parte del estilo thrash , decidió utilizar dicho cinturón de balas.

Tras la captura de esta joven por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el reconocido abogado Francisco Bernate indicó en su cuenta en la red social X que todo hace parte “de lo que llaman adecuación social” y, que como tal, la mujer no está cometiendo algún delito.

Bernate dijo que, según se pudo percibir en la imagen de la captura, la joven no estaba portando los 60 cartuchos con el propósito o intención de hacerle daño a alguna persona, ni mucho menos para utilizar esta munición en un arma de fuego.

“Sorprende que esta persona haya sido capturada, cuando era evidente que no portaba esos cartuchos con el propósito de utilizarlos en un arma de fuego, sino que, por el contrario, es básicamente una moda, una manifestación, que ella está haciendo como seguidora de una banda de metal”, indicó Bernate.

“Si eso fuese así, la persona no lo luce como cinturón con una chaqueta, una camiseta alusiva a una banda de rock , donde claramente se utiliza este tipo de indumentaria. Entonces se ve muy poco probable que esta persona hubiese tenido el propósito o intención de utilizar estos cartuchos en un arma”, insistió en SEMANA el abogado Bernate.

En su mensaje en X, Bernate también hizo saber que ojalá la joven logre contar con una buena defensa ante la justicia, insistiendo que no hay delito en este caso.

“Debe ser una defensa que conozca de ese movimiento cultural. Si es una persona que no es cercana al entorno cultural de ese tipo de bandas, pues seguramente no va a lograr entender. Tiene que entender el movimiento, entender lo que eso significa, familiarizarse con la iconografía de la banda, el vestuario, y ahí podrá entender que la persona realmente nunca quiso causar un daño; mostrar el hecho como que, primero, no es dañoso, que forma parte de un contexto cultural. Y [...] que la persona nunca lo hizo con la intención de poner en peligro a nadie”, explicó en SEMANA.