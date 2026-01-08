Conocido cantante de cumbias atacó con cuchillo por segunda vez a su expareja en Bucaramanga

Un nuevo episodio de violencia contra la mujer ocurrió la noche del martes 6 de enero, cuando, según Natalie Pérez, expareja del cantante de cumbias Saúl Duarte Naranjo, la agredió con un arma cortopunzante en el Parque de la Vida, en Bucaramanga.

La mujer sufrió varias heridas en el tórax y logró llegar por sus propios medios a la Clínica Chicamocha, donde fue atendida y quedó bajo observación.

Según el relato que la víctima entregó a las autoridades, todo empezó con una llamada del hombre, quien le dijo que se encontraba mal y la citó para verse.

El primer encuentro habría sido en el sector Lagos, de Floridablanca; luego, la mujer accedió a acompañarlo hasta un sector de Bucaramanga, donde se registró la agresión alrededor de las 7:40 p. m.

La Patrulla Púrpura de Bucaramanga, dijo que la víctima ingresó a la Clínica Chicamocha y que el personal del centro asistencial activó los protocolos; la patrulla acudió para brindar acompañamiento y se coordinó con la Fiscalía para que el caso avanzara en la ruta judicial correspondiente.

Las autoridades precisaron que, pese a las heridas, la mujer fue dada de alta la misma noche, ya que las lesiones fueron catalogadas como superficiales, y que la Fiscalía es la encargada de verificar los hechos y continuar la investigación. La mujer habría recibido cinco heridas con arma blanca en el tórax y también en el cuello.

Este episodio no sería aislado en la historia de la pareja. En agosto de 2025, la misma mujer denunció una agresión con arma blanca en una vivienda de Floridablanca, y el hombre registra antecedentes por violencia intrafamiliar y está dentro de una investigación por tentativa de feminicidio iniciada en ese mismo año.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través de la Patrulla Púrpura, reafirmó su rechazo a cualquier acto de violencia contra la mujer y recordó a la ciudadanía las líneas disponibles para denunciar: 123 y 155.

Las autoridades han explicado que la violencia contra las mujeres puede manifestarse de múltiples formas, entre ellas la violencia física, psicológica, sexual y económica, tal como lo establece la Ley 1257 de 2008.

Según la Secretaría Distrital de la Mujer, ante un intento de feminicidio o señales de violencia es fundamental que las mujeres, o quienes identifiquen una situación de riesgo, conozcan la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias y en Riesgo de Feminicidio.

Esta ruta permite activar la atención institucional, protección y acompañamiento, incluso cuando la mujer aún no ha decidido iniciar un proceso judicial formal.