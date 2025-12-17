Copetrán revela hipótesis y la identidad de la persona que murió en accidente de bus que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca

En la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, se registró un nuevo accidente tránsito que involucró a un bus de la Cooperativa Santandereana de Transportadores Limitada (Copetrán), que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca.

El siniestro ocurrió en el sector de El Alto de Santa Inés, donde una persona perdió la vida y dejó a otras más heridas, sin gravedad. La compañía reveló la identidad de la víctima fatal.

Otro trágico accidente en Colombia: bus cayó a un abismo, dejando una persona muerta y varios heridos

“Copetrán expresa su más profundo dolor y solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de José Glemar Jiménez, conductor de nuestra empresa, quien perdió la vida en un lamentable accidente de tránsito”, se lee en el comunicado.

La empresa también dio a conocer una primera hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con este bus de placa WOL-764 y número interno 1516. Sin embargo, todo es materia de investigación por parte de las autoridades pertinentes.

“El accidente se habría producido por la pérdida de la bancada de la vía, mientras el vehículo daba paso a una motocicleta que transitaba por el mismo lugar, situación que actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades competentes”, detalló.

Accidente de bus de Copetrán. Foto: API

Copetrán se solidarizó la con la familia del conductor fallecido: “La partida de nuestro colaborador nos embarga de una profunda tristeza. Fue un trabajador comprometido, cuya memoria permanecerá en nuestra organización. A su familia y seres queridos les extendemos nuestro acompañamiento, respeto y apoyo en este difícil momento”.

La compañía también envió un mensaje especial a las personas heridas en este siniestro, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales de salud donde reciben atención médica.

“Los pasajeros que resultaron lesionados fueron atendidos de manera inmediata y trasladados a centros médicos de la región, donde reciben la atención necesaria. Como empresa, mantenemos comunicación permanente con las instituciones de salud para velar por su bienestar y evolución”, detalló.

Copetrán fue enfático al mencionar que se encuentra colaborando de forma activa y transparente con las autoridades para esclarecer plenamente las circunstancias de este trágico hecho.

“Reafirmamos, además, nuestro compromiso permanente con la seguridad vial, fortaleciendo acciones preventivas, controles periódicos y mejoras continuas que contribuyan a reducir la accidentalidad en las vías”, puntualizó el comunicado.