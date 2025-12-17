Nación

Copetrán revela hipótesis y la identidad de la persona que murió en accidente de bus que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca

El accidente también dejó a varias personas heridas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

17 de diciembre de 2025, 9:20 p. m.
El accidente de tránsito ocurrió este 17 de diciembre
El accidente de tránsito ocurrió este 17 de diciembre Foto: @EltrinoCo

En la mañana de este miércoles, 17 de diciembre, se registró un nuevo accidente tránsito que involucró a un bus de la Cooperativa Santandereana de Transportadores Limitada (Copetrán), que cayó a un abismo en la vía Bucaramanga–Arauca.

El siniestro ocurrió en el sector de El Alto de Santa Inés, donde una persona perdió la vida y dejó a otras más heridas, sin gravedad. La compañía reveló la identidad de la víctima fatal.

Otro trágico accidente en Colombia: bus cayó a un abismo, dejando una persona muerta y varios heridos

“Copetrán expresa su más profundo dolor y solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de José Glemar Jiménez, conductor de nuestra empresa, quien perdió la vida en un lamentable accidente de tránsito”, se lee en el comunicado.

La empresa también dio a conocer una primera hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con este bus de placa WOL-764 y número interno 1516. Sin embargo, todo es materia de investigación por parte de las autoridades pertinentes.

