Empresario baleado en Bucaramanga frente a un foro de precandidatos presidenciales permanece en delicado estado de salud

La víctima recibió dos impactos de bala y se encuentra recibiendo atención médica en una clínica de la ciudad.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

20 de septiembre de 2025, 11:27 p. m.
La víctima fue identificada como Julio Martín Suárez Gómez.
La víctima fue identificada como Julio Martín Suárez Gómez. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MariaFdaCabal - Archivo particular

Las autoridades investigan el atentado contra el reconocido empresario Julio Martín Suárez Gómez, de 38 años de edad, que se registró el viernes, 19 de septiembre.

El violento hecho ocurrió sobre la 1:00 de la tarde en la esquina de la carrera 27 con calle 45 del barrio Sotomayor, justo al frente donde se realizaba un foro de precandidatos presidenciales del Partido Centro Democrático.

La víctima se movilizaba junto a una acompañante en una camioneta Nissan que aparece registrada a nombre de la empresa de su suegro, Actsis Actualizaciones de Sistema Ltda.

Contexto: Video del sicariato en Bucaramanga, a pocos metros donde se realizaba un foro con precandidatos presidenciales

El empresario recibió un impacto de bala en la cabeza y otro en el tórax, por lo que fue intervenido quirúrgicamente y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Cardiovascular en Floridablanca.

De acuerdo con el más reciente parte médico, su estado de salud es crítico y se encuentra bajo pronostico reservado mientras las autoridades investigan este ataque sicarial.

Las autoridades investigan los hechos.
Las autoridades investigan los hechos. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @MariaFdaCabal - Archivo particular

Mi yerno (la víctima) es una persona muy tranquila y creemos que se trató de un error o una confusión. En este momento está en la clínica. Las autoridades serán las encargadas de establecer qué fue lo que sucedió”, dijo el representante legal de la mencionada empresa a El Tiempo.

De acuerdo con las autoridades, este atentado no tendría relación con el foro donde hacían presencia las precandidatas presidenciales María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

Este es el panorama de un país en manos de los violentos donde los ciudadanos no se pueden defender. Falta autoridad y orden para recomponer el camino y eso haremos en 2026″, dijo Cabal al referirse al hecho.

Por su parte, el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dio a conocer que se adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias del atentado.

“La investigación está en curso bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional mantiene todas sus capacidades desplegadas para apoyar el esclarecimiento de los hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad en la ciudad de Bucaramanga”, dijo.

